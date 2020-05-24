Fatma Sena'ya polis babasının meslektaşlarından doğum günü sürprizi AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Fatma Sena Şan'a 10'uncu yaş gününde, polis memuru olan babasının meslektaşları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Fatma Sena Şan'a 10'uncu yaş gününde, polis memuru olan babasının meslektaşları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Ramazan- Halime Şan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Fatma Sena Şan, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamıyor. Kızının çok sıkıldığını fark eden polis baba da meslektaşlarıyla kızına sürpriz yapmaya karar verdi. İncirliova Kaymakamlığı'nda koruma polisi olarak görev yapan baba Ramazan Şan'ın isteği üzerine meslektaşları, 10 yaşına giren küçük kıza pasta götürdü.

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi olan Fatma Sena Şan, pastayla gelen polisleri görünce büyük mutluluk yaşadı. Polis memurlarıyla birlikte pastasını kesen Şan, "Polis abi ve ablama çok teşekkür ederim. Beni bu doğum günümde yalnız bırakmayarak çok mutlu ettiler" dedi.

Anne Halime Şan ise, "Hiç haberimiz yokken kızımı mutlu ettiler. Biz de çok mutlu olduk. İlk kez böyle bir şey yaşadık" diye konuştu.

Kaynak: DHA