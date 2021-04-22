FATMA ŞAHİN: ZIRHLI TUGAYIN YERİNE KENT ORMANI YAPILACAK

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın bulunduğu arazinin imara açılacağı iddiasının doğru olmadığı, bölgeye 3,5 milyon metrekarelik kent ormanı kurulacağını söyledi.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın bulunduğu arazinin imara açılacağı iddiasının doğru olmadığı, bölgeye 3,5 milyon metrekarelik kent ormanı kurulacağını söyledi.

Gaziantep'te 5'inci Zırhlı Tugayı Komutanlığının taşınmasıyla beraber bölgeye yapılması planlanan 'Medeniyet Şehri' projesi ile ilgili projenin olduğu ormanlık alanın imara açılacağı iddiaları üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, yapılması planlanan Medeniyet Şehri Projesi'nde ormanlık alanın kent ormanı olacağını, ağaçlara dokunulmayacağını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şöyle dedi:

'En büyük hayalim dünyanın en büyük millet bahçesini açmak ve halka kazandırmak. Hakikaten şehir adına ve şehrin geleceği için bir iş yaparken yalan yanlış bilgilerle toplumun kafasını karıştırılmasını kabul edemiyorum. Bir diğer kabul edemediğim nokta sade bir vatandaş itiraz etse 'bilmiyor' derim ama bunu yapanlar eğitimlerini alıp, yönetimlerde bulunan ve işi bilen adamlar. İmarda nere açtığımızı da bilmiyorlar. Bu durumu halkımızın takdiri ve vicdanına bırakıyorum. Bu şehir hepimizin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı