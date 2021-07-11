Fatma Şahin yeni başlanan asfalt çalışmalarını inceledi
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Fatma Şahin yeni başlanan asfalt çalışmalarını inceledi

Fatma Şahin yeni başlanan asfalt çalışmalarını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi ve gönüllü dönüşüm metodu esaslı yürütülen "Göllüce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" dolayısıyla Göllüce Mahallesi'nde (Sanayi Mahallesi) bölge ulaşım ihtiyacını karşılamak ve araç trafiğini...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi ve gönüllü dönüşüm metodu esaslı yürütülen "Göllüce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" dolayısıyla Göllüce Mahallesi'nde (Sanayi Mahallesi) bölge ulaşım ihtiyacını karşılamak ve araç trafiğini rahatlatmak amacıyla yürütülen asfalt çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yerinde inceledi.

"Yol Medeniyettir" düsturundan hareketle asfalt sezonunu hızlı açan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Şehitkamil ilçesinde bulunan Belkıs Mahallesi ve "Göllüce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" dolayısıyla Göllüce Mahallesi'nde (Sanayi Mahallesi) bölge ulaşımını rahatlatmak, alternatif yollar kazandırmak amacıyla yürütülen asfalt çalışmalarına ivme kazandırdı. Buna göre, Belkıs'da 4 bin 430 metrelik imar yolu açılırken yolun bin 230 metrelik kısmı asfaltlandı. Göllüce'de ise açılan 4 bin 750 metrelik imar yolunun 3 bin 558 metrelik kısmının sıcak asfalt serimi gerçekleşti. Hafta sonu mesaisini yapılan yeni yolları incelemeye ayıran Başkan Şahin'in ilk durağı Belkıs Mahallesi oldu. Vatandaşla bir araya gelen Şahin, verilen sözlerin tutulması için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti.

Başkan Şahin'in son durağı ise Göllüce Mahallesi'ydi. Burada kentsel dönüşüm atağının ardından esnafın yüzünü güldüren yeni modern iş yerlerinin yapımı sürerken, Fen İşleri Daire Başkanlığınca bölgeye kazandırılan yeni yolların incelemesi Şahin ve beraberindeki ekip tarafından yapıldı.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel ve KÜSGET Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Kemal Güneş, yeni iş yerlerine kavuşan esnafa hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Şahin ziyarette, KÜSGET tarafından hazırlanan duvar saatlerini esnafa hediye etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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