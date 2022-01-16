Fatma Şahin, Türk-Amerikan Toplumu temsilcileri ile bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatma Şahin, Türk-Amerikan Toplumu temsilcileri ile bir araya geldi

Fatma Şahin, Türk-Amerikan Toplumu temsilcileri ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gastro Show kapsamında New York'ta temaslarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk Amerikan toplumu temsilcileri ile bir araya geldi.

Gastro Show kapsamında New York'ta temaslarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk Amerikan toplumu temsilcileri ile bir araya geldi.

Dünya genelinde markalaşma hedefiyle yola çıkılan ve Anadolu'nun her köşesinden ürünlerin tanıtıldığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New York'ta düzenlenen Gastro Show'a katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin temaslarını sürdürüyor. Başkan Şahin, bu kapsamda Türkevi'nde Türk Amerikan Toplumu Temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin ABD'de daha iyi tanıtılması hakkında görüş alışverişi yapıldı. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de katıldığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

İstanbul ve Dubai'nin ardından üçüncüsü New York'ta düzenlenen Gastro Show ile Türk mutfağının dünya çapında tanıtılması amaçlanıyor. Temaslar Gaziantep Mutfağını ABD ile tanıştıran yeni diyaloglardan biri olacak. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Türk-Amerikan Toplumu temsilcileri ile bir araya geldi

Fatma Şahin, Türk-Amerikan Toplumu temsilcileri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Gastro Show kapsamında New York'ta temaslarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk Amerikan toplumu temsilcileri ile bir araya geldi.

title