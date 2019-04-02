Fatma Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Fatma Şahin oldu. AK Parti adayı Fatma Şahin, Gaziantep büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Gaziantep büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Fatma Şahin ile ilgili seçim sonuçları ve Gaziantep büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Fatma Şahin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Gaziantep büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Gaziantep aday yarışı ve Gaziantep seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Gaziantep Seçim Bilgileri

Gaziantep büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.981 olduğu belirlendi.

Gaziantep büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.981 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Gaziantep büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,66 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Gaziantep büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.228.873 olduğu belirlendi.

Gaziantep büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 966.659 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatma Şahin, Gaziantep yarışında % 53,97 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Fatma Şahin toplamda 494.905 adet oy sayısına ulaştı.

Fatma Şahin Kimdir?

Fatma Şahin, ilk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Teknik Universitesi Kimya ve Metalürji Bölümünden mezun oldu.

Ardından Gaziantep'e döndü. Boya fabrikasında iş hayatına atıldı. 2002 yılında AK Parti Gaziantep Milletvekili seçildi.

Milletvekilliği süresince çeşitli komisyonlarında görev aldı. TBMM'nin Töre ve Namus Komisyonunda töre cinayetleri, Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu ile de şiddeti araştırma komisyonu başkanlığı yaptı.

2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı.

2011 seçimleri sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurucu bakanı olarak görevlendirildi. Görevi süresince kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar, şehit yakınları ve gazilerle ilgili çok sayıda çalışmaya öncülük etti.

Evli ve 2 çocuk annesi Şahin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde partisinden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilerek bu göreve seçildi. Dört yıldır Belediye Başkanlığı yapan Şahin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden AK Parti'den Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

AK Parti Gaziantep büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.