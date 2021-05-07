Fatma Şahin, Oğuzeli İlçesi'nde çiftçiye verilen destekleri yerinde inceledi
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Fatma Şahin, Oğuzeli İlçesi'nde çiftçiye verilen destekleri yerinde inceledi

Fatma Şahin, Oğuzeli İlçesi'nde çiftçiye verilen destekleri yerinde inceledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Patlıcan fidesi desteği sonrası dikimine katılan, nar üreticilerinin kurumla ortak oluşturduğu nar bahçesini ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, tarım ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarıma ve çiftçiye verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin coğrafi şartlarına göre verdiği desteklere devam ediyor. Bu kapsamda yakın zamanda Oğuzeli İlçesi'nde 114 üreticiye 6 bini Hicaz narı, 500'ü Katırbaşı narı olmak üzere toplamda dağıttığı 6 bin 500 nar fidanının ekimi sonrası ekim yapılan araziyi ziyaret etti. Ziyaretinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlçe ziyaretinin devamında Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı'nca 1 milyon Antep dolmalık patlıcan fidesi dağıtımı sonrası çiftçilerce yapılan ekime katıldı. Çiftçilere ekimde yardım eden Başkan Şahin, çiftçilerle sohbet etti, verilen destekler hakkında memnuniyetlerini sordu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ziyaretinde Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Gürsel, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç eşlik etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oğuzeli İlçesi'nde tescilli nar ekşisi üretimini artırmak ve katma değeri yüksek ürün üretimi planlayarak 114 üreticiye verilen 6 bin 500 fidan ile onların hayatına dokundu. Öte yandan 2021 yılı Bahar Dönemi il genelindeki fide ve fidan taleplerini karşılamak üzere 4 milyon 300 bini biber, bir milyonu Antep dolmalık biber, bir milyonu Antep dolmalık patlıcan, 125 bini tarla domatesi ve 75 bini Sof domatesi olmak üzere toplamda 6 milyon 500 bin fide dağıtımının startını verdi. Yüzde 60 oranında Büyükşehir Belediyesi desteği ve katkısı ile Gaziantep il ve ilçe genelindeki üreticilere dağıtımı fide dikim dönemi planına göre gerçekleştirilecek. Ayrıca Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimlerle ürünün verim ve kalite oranın arttırılması planlanıyor.

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Kaynak: Bültenler

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