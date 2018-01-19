Fatma Şahin, miniklerin karne heyecanını paylaştı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, karne günü dolayısıyla minik öğrencilerle karne heyecanını paylaştı.

Şahin, Şehit Yusuf Erin ilkokulundaki öğretmen ve idarecilerle yaptığı sohbetin ardından okulun sıkıntılarını ve eksiklerini dinleyerek çözüm üretti. Öğretmenlerle yaptığı toplantının ardından sabırsızlıkla karnelerini bekleyen öğrencilere karnelerini dağıtan Şahin, Taktir ve Teşekkür belgesi alan öğrencileri tek tek kutladı.

Öğrencilere yarıyıl tatili için uyarılarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yarıyıl tatilinde iyice dinlenin ikinci dönem için kafanızı toplayın. Hepinize başarılar diliyorum. Karnenizde iyiler varsa onu nasıl pekiyi yapacağız diye oturun onun üzerinde düşünüp çalışın" diye konuştu.

Karne dağıtımının ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Şahin, ardından anaokulu öğrencileri için hazırlanmış karneleri ve minikler için hazırlanan oyuncakları taktim etti.