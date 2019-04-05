Güneydoğu'da ve Gaziantep'te bir çok ilke imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mazbatasını aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Adliyesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Düzenlenen törende önce Fatma Şahin mazbatasını alırken, ardından ise sırasıyla Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu mazbatalarını teslim aldı.

Fatma Şahin aldığı mazbata ile ikinci kez resmi olarak belediye başkanlığı görevine başlarken, Başkan Tahmazoğlu Şahinbey'de, Rıdvan Fadıloğlu ise Şehitkamil'de 3. kez başkan olarak görev yapacak olmanın heyecanını yaşadı.

2014 yerel seçimlerine göre 1 puan oy kaybı yaşayan Fatma Şahin, son yarışta DSP'den seçime giren Celal Doğan gibi güçlü bir rakibine büyük fark atmanın sevincini de yaşadı.

Oylarını artırdı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, girdiği üçüncü seçimlerden de galip ayrıldı. Her seferinde oylarını arttıran Tahmazoğlu, son seçimlerde ise yüzde 60 oy aldı. İlk kez 2009 yılında girdiği seçimlerde yüzde 52 oy oranı ile başkan seçilen Tahmazoğlu, 2014 yerel seçimlerinde ise yüzde 55'lik oranla ikinci kez başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadı. Mazbatasını alan Başkan Tahmazoğlu, önümüzdeki dönemi ustalık dönemi olarak değerlendirdi. Tahmazoğlu, ustalık dönemlerinde gönül belediyeciliğine önem vereceklerinin altını çizerek, "31 Mart 2019 seçimlerinde yapılan oylama neticesinde halkımız bize yeniden Şahinbey Belediye Başkanlığına devam görevini verdi. Bugün de adliyede mazbatamızı aldık. Ben 3. defa Şahinbey Belediye Başkanlığı seçimlerine giriyorum. İlk seçimde yüzde 52, ikinci seçimde yüzde 55 ve bu seçimde de yüzde 60'ı aşan bir oyla yeniden seçildim. Bu göreve bizi layık gören vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bu görevi inşallah gece gündüz demeden layıkıyla yerine getireceğiz. Bu bizim ustalık dönemimiz inşallah bu dönem Gönül belediyeciliği dediğimiz insana dokunan, kalbine eğitime, sağlığa, spora, kültüre, sanata dokunan birçok yatırım planladık inşallah bu dönemde bunları gerçekleştireceğiz. Ben bütün Gaziantep ve Şahinbey halkına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Şehitkamil ilçesinde üçüncü kez seçilen Rıdvan Fadıloğlu da her seçimde oylarını arttırmanın mutluluğunu yaşadı. 3 seçimden de zaferle çıkan Fadıloğlu, 2009 yerel seçimlerinde yüzde 39 oranında oy alırken, oylarını 2014'te yüzde 46'ya, son seçimlerde ise yüzde 53' çıkarttı. İstikrarlı bir şekilde AK Parti'nin oylarını arttıran Fadıloğlu, mazbatasını alarak göreve 3. defa resmen başladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA