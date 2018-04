Fatma Şahin, Maymun Can'ın Hışmına Uğradı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu olan ve bayramlık kıyafetleri giydirilen maymun Can, kıskandığı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e zor anlar yaşattı. Önce Şahin'in kucağında kuzu ve tavşana hamle yapan Can, konuşmalardan sıkılınca ise Fatma Şahin'e saldırdı.

Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm gün kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde çocuklarla bir araya geldi. Önce Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın üçüncü büyük hayvanat bahçesinin maskotu olan Can ile gezintiye çıkan Fatma Şahin, kucağına aldığı kuzu ve tavşanı sevdi. Fatma Şahin'i kıskanan Can, kuzu ve tavşana doğru hamle yaptı. bakıcısı tarafından hayvanlara zarar vermesi önlenen Can, sakinleştirildi.

Can ile birlikte çocuklarla buluşan Şahin, çocuklara hitaben yaptığı konuşması esnasında ikinci kez Can'ın hışmına uğradı. İkinci saldırıya çok şaşıran Şahin, "bebek, bebek" diyerek, Can'ı sakinleştirdi. Can, Başkan Şahin'in konuşmasını sürdürmesi üzerine ise uykuya daldı. Gözleri kapanan Can, çevresindeki ses ve alkışlara aldırış etmeden uyudu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yaptığı konuşmada, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, hayvanat bahçesinde gönüllerince eğlenmeleri telkininde bulundu. - GAZİANTEP