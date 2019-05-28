Fatma Şahin kadınlarla birlikte yuvalama yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyle Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretinde karşılaştığı ve bayram sofralarının vazgeçilmezi olan yuvalama yemeği için hazırlık yapan kadınlara yardım etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'ne gitti. Şahin, 74030 Nolu Cadde'de Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmesi, geleneksel Gaziantep yemeği olan yuvalama yemeğini hazırlayan Güzel Canbolat ve komşularıyla karşılaştı. Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında gittiği Onur Mahallesi'nde, Ramazan Bayramı hazırlığı yapan mahalleli kadınlarla birlikte yuvalama (yuvarlama) yaptı. Şahin, çocukluğunun komşularla yuvalama yuvarlayarak geçtiğini belirterek, 2012 yılında vefat eden annesi Perihan Kıymık ile yuvalama yaparken anılarının aklına geldiğini söyledi. Başkan Şahin, bir süre yuvalama yaparak, kadınlarla sohbet etti.

Fatma Şahin, 74030 ve 74045 Nolu caddelerde incelemede bulunarak, esnaf ile görüştü. Mahallelinin sorun ve şikayetlerini de dinleyen Şahin, yeni seçilen Onur Mahallesi Muhtarı Sami Hızal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şahin, muhtarlık önünde kendisini bekleyen mahallelilerle de görüşerek, tek tek ilgilendi.

Ziyaretleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Fatma Şahin, birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün simgesi olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında vatandaşların gönlüne dokunmak, onlarla gönül bağı kurmak ve sorunları yerinde dinlemek istediklerini vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA