Fatma Şahin'in aday gösterilmesine sevinen muhtarlar bin 200 güvercin uçurdu

GAZİANTEP - Gaziantep'te muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmesini bin 200 güvercin uçurarak kutladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti tarafından yeniden aday gösterildi. Ankara'daki programın ardından kente dönen Şahin, havaalanında coşkuyla karşılanmıştı. "Gazi şehrimize hoş geldin hükümet abla" gibi ilginç pankart ve sloganlarla karşılanan Şahin, gösterilen ilgi karşısında gözyaşlarını tutamamıştı. Fatma Şahin'in yeniden aday gösterilmesine kentte en çok sevinenler ise muhtarlar oldu. Şahin'i karşılamaya havaalanına giden muhtarlar arasında yer alan Türkiye Muhtarlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Ökkeş Titiz, yanında getirdiği bin 200 güvercini uçurarak Şahin'in adaylığını kutladı.

Fatma Şahin'e yakışır bir karşılama olduğunu belirten Ökkeş Titiz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel seçimler için Gaziantep'te Fatma Şahin'i tekrar aday göstermesi bizi mutlu etmiştir. Tekrar aday olan Fatma Şahin'i kutlamak için biz de kendi çapımızda bir çalışma yaptık. Muhtarlarımız, çalışma arkadaşlarımız ve kuşçu arkadaşlarla beraber kendisine yakışır bir karşılama yapmak istedik. Bu sebeple barış kuşları olarak bilinen bin 200 tane güvercini Fatma Şahin'in tekrar adaylığı şerefine kendisiyle beraber gökyüzüne saldık. Yıllardır başarıyla siyaset yapan Fatma Şahin için yaptık bunu. Çünkü güvercinler de çalışkan ve başarılı hayvanlar olarak bilinir" diye konuştu.