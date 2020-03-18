Fatma Şahin iddiaları yanıtladı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yurt dışından gelen kızının tedbirler alınmadan ülkeye giriş yaptığı iddialarını yanıtladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yurt dışından gelen kızının tedbirler alınmadan ülkeye giriş yaptığı iddialarını yanıtladı.

Şahin, yazılı açıklamasında, sosyal medyada üretilen asılsız bilgilerin en az koronavirüs kadar hızlı yayıldığını ifade etti.

Kızıyla ilgili sosyal medyada gündeme gelen açıklamalara değinen Şahin, "Kızımın yurt dışından geldiği doğru. Ama kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok çok şükür. ve yurt dışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA