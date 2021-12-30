FATMA ŞAHİN, HAYVAN BARINAĞINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Burç Yazıbağ'da yapımı tamamlanma aşamasında olan Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı barınağı olan Sokak Hayvanları, Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi'ni yerinde inceledi. Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin Asiye Ateş'e saldırmasının ardından tedbirlerin sıklaştırıldığını söyleyen Şahin, "Hem Asiye Ateş kızımızın başına gelenlerin tekrar yaşanmaması için tedbir almamız gerekiyor hem de hayvanlarımızı korumamız gerekiyor" dedi.

'Hayvan Dostu Şehir' için örnek proje ve uygulamalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlısı olacak Burç Yazıbağ'da 15 bin metrekare üzerine kurulan yeni Sokak Hayvanları, Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatında sona geldi. Yakın zamanda hizmete açılacak merkezde son durum hakkında incelemede bulunan Başkan Fatma Şahin, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Şahin, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi olarak ayda yaklaşık 7 ton mamanın oluşturulan 200 farklı beslenme noktasında ve mevcut barınakta bulunan hayvanlar için kullanıldığı, ayrıca sivil toplum örgütlerine ayda 4 buçuk ton mama desteği verildiğini vurguladı.

Şahin, küçük Asiye'nin başına gelen pitbull cinsi köpek saldırılarının ardından tedbirlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hem çocukları koruyacak hem de hayvanları koruyup barındıracak güce sahip olunduğunu dile getiren Şahin, "Hem Asiye Ateş kızımızın başına gelenlerin tekrar yaşanmaması için tedbir almamız gerekiyor hem de hayvanlarımızı korumamız gerekiyor. Bunlar birbirinin alternatifi değil, bunlar bir tartışma odağı da değil. Hepsini birlikte yapacak güce, kuvvete, aşka ve iradeye sahibiz. Bu tesis bunun bir göstergesi? diye konuştu.

Şahin, tesisin inşası sırasında tüm sivil toplum kuruluşlarından fikir desteği alarak hareket ettiklerini söyledi.

Tesisin, iklim şartlarına göre ısıtmalı ve soğutmalı olmasının yanında yine tesis içerisinde kapsamlı ameliyathanelerin de yer aldığını söyleyen Şahin, " Veteriner Hekimler Odamıza, bütün teknik arkadaşlara ve sivil topluma teşekkür ediyorum. Bu projede ne olup ne olmamalı, teknik konuları, açık ve kapalı alanları, ısıtmalar, soğuk zincir, ameliyathaneler, hayvanların dinlenebileceği alanlar, engelli hayvanların kum havuzunda terapi olacağı alanlara kadar çok önemli ve ince ayrıntıları ile düşünülmüş özel bir proje. Bu projeyi STK'larımızla yaptık ve ete kemiğe bürünmesinde bütün ekibin tam bir takım çalışması var. Canlar bize emanet? dedi.

'İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ OLAN HAYVAN CİNSLERİ BURALARDA REHABİLİTE EDİLECEK'

Şahin, hayvanların korunması için öncelikli şartların tesis ve altyapı gerektirdiğini söyleyerek Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda örnek model sergilediklerini dile getirdi.

İnsana zarar veren hayvan türlerinin rehabilitasyonu konusunda yapılan tesislerin görev alacağını söyleyen Şahin, "Son zamanlarda yaşanan tartışmalara baktığımızda yasa, tehlikeli olan grupların insana zararlı olduğunu, insanla beraber yaşamasını suç sayıyor. Mutlaka barınaklarda sosyalleşmesi ve rehabilitasyonu hukuki olarak teminat altına alınıyor. Hukuk devletinde bu önemli bir duruş. Büyükşehir olarak 200 noktada temiz suya ve beslenmesine ulaşması için sistemimizi kurduk, bir taraftan da insana zarar veren ırkların rehabilite edilip sosyalleşmesi için tesislerimizi kuvvetlendiriyoruz? diye konuştu.

PERİ: 'TESİSTE TÜM İNCE AYRINTILAR DÜŞÜNÜLMÜŞ'

Tesis ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Gaziantep Kilis Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri de incelemelerde bulundu.

Peri, tesiste tüm ince ayrıntıların düşünüldüğünü söyleyerek, " Eksikleri neredeyse yok denecek kadar az olarak düşündüğüm, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir barınak. Bunun için Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Bizlerin sokaktaki hayvanlarımızın yaşam standartının yükseltilmesi, meslek örgütü olarak ciddi üzerine düştüğü bir konu. Burası daha öncesinde olduğu gibi gerekli tedavilerinin yapılıp sahiplendirilecek, geriye kalanlar alınana bölgelere bırakılacak. Bu konu ile ilgili hekim olarak bizler ilgileniyoruz? ifadelerinde bulundu.