Fatma Şahin: "Halkımızla Olan Gönül Birlikteliğimiz Bize Bu Sandıkta Büyük Bir Zaferle...
- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığındaki kutlamadan detaylar Vatandaşların oynamasından görüntüler Fatma Şahin'in vatandaşlara seslenmesi Vatandaşların sevinç gösterisi Fatma Şahin'in konuşması GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı...
- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığındaki kutlamadan detaylar
Vatandaşların oynamasından görüntüler
Fatma Şahin'in vatandaşlara seslenmesi
Vatandaşların sevinç gösterisi
Fatma Şahin'in konuşması GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.
Kaynak: AA