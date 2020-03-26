Fatma Şahin: "Gaziantep, Türkiye genelindeki düşük risk grubunda yer alıyor"
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Fatma Şahin: "Gaziantep, Türkiye genelindeki düşük risk grubunda yer alıyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilerle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda korona virüste Gaziantep'in Türkiye genelindeki düşük risk grubunda yer aldığını kaydetti.

26.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:42
Fatma Şahin:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilerle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda korona virüste Gaziantep'in Türkiye genelindeki düşük risk grubunda yer aldığını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye toplantı salonunda online sistemle basın açıklaması yaptı. Telekonferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıya ulusal ve yerel medya temsilcileri de katıldı. Toplantıda korona virüsle mücadelede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Şahin, "Küresel bir sorun ile ulusal bir mücadele yapıyoruz. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Bütün insanlığı ilgilendiren bu çok önemli meselede milletimizin, şehrimizin, her bir kardeşimizin canı, malı, ailesi, nesli bize emanet. Milletimizle kader birliği yapmış bir ekip olarak iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olma anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Gerekli her türlü tedbirin alındığını belirten Şahin, acil eylem planı ve orta vadeli planlamaların da hazırlandığını kaydetti.

E-muhtar dönemi

Başkan Şahin, hazırlanan online hizmetler kapsamında e-muhtar uygulamasına Türkiye'de ilk kez cuma günü başlayacaklarını kaydetti. Bu güne kadar kent protokolü ile telekonferans yöntemi ile online toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, "Cuma günü e-muhtar uygulaması hayata geçiriliyor. Türkiye'de ilk kez olacak. Şehirdeki en büyük mahallelerden başlamak üzere valimizle birlikte muhtarlık toplantısı yapacağız. Valimizden emniyet, jandarmadan, ilçe belediyemizden tarım müdürlüğü, sağlık müdürlüğüne kadar her yetkilinin katılacağı bir toplantı olacak. Online olarak bağlanacak, neler yaşanıyor, beklentiler neler telekonferans şeklinde konuşulacak. Bu şekilde sistemi geliştiriyoruz. Pazartesi günü milletvekilimize ve bakanımıza bilgi vermek için online toplantı yapacağız. Bu gün gazetecilerimizle yaptığımız telekonferarans da çok önemli" şeklinde konuştu.

Şahin, kentte eczanelerden berberlere, toplu taşıma araçlarına kadar insanların kalabalık olarak bulunduğu her yerde dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini, sosyal mesafe gibi hijyen kurallarına riayet edildiğini de sözlerine ekledi.

Gaziantep düşük risk grubunda

Fatma Şahin, gazetecilerin sorusu üzerine korona virüs vakaları ile ilgili vatandaşları rahatlatan açıklamalarda bulundu. Şahin, "Türkiye ortalamasının altındayız. Düşük risk grubundayız. Bu önlemleri ciddi bir şekilde almaya devam etmeliyiz. Vaka sayımız itibarıyla yoğun bakım ünitelerimiz, solunum cihazlarımız ve yatak kapasitemizle ilgili de bir ihtiyaç gözükmüyor. Türkiye ortalamasının altındayız. Düşük risk grubundayız. Bu önlemleri ciddi ve sürdürülebilir şekilde almaya devam etmeliyiz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu şehir bazlı rakamları vermiyor. Biliyoruz ki Türkiye ortalamasının altındayız. Her şehirde pozitif vakalar var ama sayısal olarak, risk grubu olarak, bizler yani şehrimiz riskin düşük olduğu grupta bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Ateş ölçer sayısı arttırılacak

Şahin, korona virüs nedeniyle 20 adet ateş ölçer temin ettiklerini, Cuma günü sipariş verilen 70 ateş ölçme cihazının daha teslim alınacağını ifade etti. Kentin giriş çıkışları başta olmak üzere kentin merkezinde de insanların taramadan geçirileceğini söyleyen Şahin, "Ateş ölçerlerimiz yurt dışından geliyor. 20 tane temin ettik, Cuma günü sayısı 90'a çıkıyor. Şehir girişlerinde giren çıkanları taramış olacağız. İkinci aşamada ise şehir merkezlerinde bu çalışmayı yürüteceğiz" dedi.

Şahin, kentteki Suriyelilere korona virüsle ilgili basılan Arapça broşürlerle gerekli ikazların yapıldığını ve alınabilecek tedbirlerin anlatıldığını kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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