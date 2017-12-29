Fatma Şahin'den Yeni Yıl Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Şahin, 2018 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını dileyerek, yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni etti. Dünyanın çeşitli bölgelerinden birçok drama tanık olduk diyen Şahin, özellikle son zamanlarda Kudüs'te meydana gelen dini duygulara yapılan saldırıyı insan hak ve vicdan özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdi ve en kısa zamanda bu tarihi hatadan dönülerek uzlaşmanın tesisini diledi. Şahin mesajında, "Yeni başlangıçların getirdiği heyecan ve mutlulukların, kalıcı başarıya dönüşmesi için geçmişimizin muhasebesini de yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. Şahin, mesajının devamında, "Geride bıraktığımız yılın bir değerlendirmesini yaparken, zaman ve enerjimizi ilimiz ve ülkemiz için, en verimli şekilde kullanmak adına gerekli çalışmayı yapmış olmanın huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Gaziantepliler olarak hepimiz, şehrimizin bütün kesimleriyle el ele, gönül gönüle çalışmaya, heyecan, inanç ve azmimizi diri tutarak işbirliği ve dayanışma içerisinde bulunmaya devam edeceğiz. Çünkü bu cennet vatanın onurlu birer ferdi olmanın gereği olarak, şehrimize ve ülkemize hizmetin her zaman daha iyisini, daha kalitelisini ve daha yakışanını yapmak zorundayız. Gazi şehrimizin ve siz kıymetli hemşehrilerimizin, hizmetlerin en güzeline layık olduğuna gönülden inanıyorum. Ensarlık ruhumuzla, saldırıya maruz kalmış Suriyeli muhacir kardeşlerimize gönlümüzü, soframızı açtık. Bu girişimimizle tüm dünyaya insanlık dersi verdik vermeye de devam ediyoruz. Gelecekten umutluyuz. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece bizi hiçbir güç yıkamaz. Bu bilinçle geleceğimizi inşa etmeye ve coğrafyamız için, dünyanın diğer bölgelerindeki Müslüman kardeşlerimiz için umut olmaya devam edeceğiz. 2018 yılının kan ve gözyaşının dindiği, düşmanlıkların son bulduğu barış ve kardeşlik hissiyatıyla hep güzellikler ve güzel duygularla hatırlanacak huzurlu günleri beraberinde getirmesini tüm kalbimle temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP