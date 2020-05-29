Fatma Şahin'den Oğuzeli nar bahçelerine ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatma Şahin'den Oğuzeli nar bahçelerine ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli ziyareti kapsamında bereketin sembolü olarak görülen nar bahçelerini yerinde gördü.

Fatma Şahin'den Oğuzeli nar bahçelerine ziyaret
29.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:16

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli ziyareti kapsamında bereketin sembolü olarak görülen nar bahçelerini yerinde gördü.

Şahin pandemi sürecinde, narın ve nar ekşisinin vücuda büyük bir bağışıklık kazandırdığına dikkati çekerek, "Sağlıklı lezzetin başkenti olmak için nar, hedefimize ulaşmak adına kabuğu, çekirdeği ve suyuyla çok özel bir ürün. Bize düşen, çok üreterek sık sık tüketmemiz, aynı zamanda çok iyi anlatarak dünyaya tanıtmamızdır" dedi.

Yeni tip korona virüs (COVID-19) nedeniyle ilçe ziyaretlerine bir süreliğine ara veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salgın tehdidinin alınan koruyucu önleyici tedbirler sayesinde azalmasıyla yeni normal süreçte ilçe ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti. Şahin, Gaziantep AK Parti Milletvekilleri, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl ile bir araya gelerek Oğuzeli ilçesinin sembolü haline gelen nar bahçelerini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Şahin, patlıcan tarlasında çapa yaptı.

"Hasadıyla ve festivaliyle narı tüm dünyaya tanıtacağız"

Oğuzeli'ndeki ziyarette konuşan Başkan Fatma Şahin, narın lezzetli bir şifa olduğunu belirterek, "Gaziantep her ilçesinde bulunan özel ürünlerle lezzetin başkenti halini aldı. Şu anda Oğuzeli'ndeki güzelliğe tanıklık ediyoruz. Pandemi süreci bize yerel ürünlerin yalnızca lezzeti değil aynı zamanda sağlığı da barındırması gerektiğini gösterdi. Yerel ürünlerimiz aynı zamanda şifadır. Artık, sağlıklı lezzetlerin başkenti olmalıyız. Nar, hedefimize ulaşmak adına önemli bir dönemeç bizim için. Kabuğu, çekirdeği ve suyuyla çok özel bir ürün. Bize düşen şey çok üreterek sık sık tüketmemiz, aynı zamanda çok iyi anlatarak dünyaya tanıtmamızdır. O yüzden üretimi artırmak için teşvikler hayata geçiriyoruz. Nar ekşisi çok önemli. Güneşten gelen D vitamini, narla birleştiği zaman başka bir şifaya dönüşüyor. Pandemi sürecinde, narı ve nar ekşisini tükettiğiniz zaman vücuda büyük bir bağışıklık sistemi kazandırıyor, bunu sık sık halk sağlığı uzmanları dile getiriyor. Artık yükselen bir değer var. Bizim narı daha çok tüketmemiz lazım. Hasadıyla ve festivaliyle de dünyaya daha güçlü bir şekilde tanıtacağız. Bereketli hilalin ortasında; şifayı, bereketi, rahmeti bütün dünyaya yayacağız" dedi.

Yeni dünyada, sağlık ve şifa çok önemli

Her şehrin belli başlı coğrafi işaretleri olduğunu belirten başkan Şahin, Oğuzeli'ndeki birçok ürünün meşhur olduğunu belirtti. Şahin, "Barak Ovası'nda büyük bir kimlik ve kültür var. Ezo Gelin, tek başına bir değerdir. Ezo Gelin çorbasının içine baktığınızda demir olduğunu göreceksiniz. Bugün kansızlık dünyada en büyük sağlık problemlerinin başında geliyor. Çaresi ise Ezo Gelin çorbasıdır. Dolayısıyla bunlar hep yeni dünyada çok önemli. Özellikle şifa ve sağlık anlamında. Oğuzeli'ndeki çalışmalarımız yeni normal süreçte çok daha yoğunluk kazanacak. Böylelikle topraktan, güneşten ve tarihten gelen lezzetin değerini ününü herkes duyacak" şeklinde konuştu.

"Narın her yönünden faydalanmayı planlıyoruz"

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise narın bereketin sembolü olduğunu aktararak, "Narın insan sağlığına önemli bir faydası vardır. Narın kabuğu da içi de ayrı ayrı faydalara sahiptir. Biz, Oğuzeli Belediyesi olarak narla ilgili bütün araştırmalara yaptık. Bir nar atölyesi kurduk. Burada nar suyunu ortaya çıkararak kaynatıp nar ekşisine dönüştürüyoruz. Bu yıl mümkün olursa konsantresini de yapacağız. Hem vatandaşa hizmet sağlayacağız hem de üreticiye ekonomik olarak destek olacağız. Narın çekirdeği suyu faydalı. Yem sanayisinde kullanılıyor. Ayrıca ilaç sanayinde kullanılması için de çalışmalarımız mevcut. Kısacası ileri ki zamanlarda narı her yönüyle faydalanmayı planlıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ersin Korkut Demet Akalın Yeliz Yeşilmen Bergüzar Korel
Spor Caner Erkin İlhan Cavcav Ergin Ataman Sergen Yalçın Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: Fatma Şahin'den Oğuzeli nar bahçelerine ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 18:16:09. #1.14#
title