Fatma Şahin'den Mevlana'yı Anma Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mevlana'nın 745'inci vuslat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, Mevlana'nın ölümünün ardından 745 yıl geçmiş olmasına rağmen bugüne ışık tuttuğunu belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yayımladığı mesajında Büyük Türk-İslam Mutasavvıfı Hazreti Mevlana'nın yaşamı boyunca hayatını insanlığa ve iyiliğe adamış bir gönül adamının dilinden, kalbinden dökülen o anlamlı sözlerin, 745 yıl geçmiş olmasına rağmen bugüne ışık tuttuğunu ifade etti. Şahin, mesajında "Bakın ne de güzel söylemiş Mevlana, 'Ayrı ayrı bedenlerde bir canız; ister küçük olalım, ister ihtiyar, ister genç... Mademki, hem yaratılışta biriz, hem dirilişte; canların bu ayrılığı ne vakte dek sürecek... Gülle dikene tahammül etmek adamlıktır ama insanın asıl, insanlarla uzlaşması gerek.' İnsan olarak din, dil, ırk gözetmeksizin uzlaşmamız gerek. Kanayan yaralarımızın temeline baktığımızda insanlık dışı zulümle yapılan baskılar var. Ama Mevlana Hazretlerinin mesajları bize, baskıyla, şiddetle, iktidar hayalleri kuranların ne kadar büyük bir gaflet içinde olduklarını çok net bir biçimde bize anlatmaktadır. Sıkıntılar karşısında sabreden, birbirine kenetlenen bir milleti hiçbir güç ve irade yıkamaz. Bizler zulüm görenlerin yanında olduğumuz, onlara soframızı, yüreğimizi açtığımız sürece hiçbir güç bize diz çöktüremez" ifadelerine yer verdi.

Mevlana'nın "Karıncaların sesini duyan Rabbim, Elbette gönüllerin feryadını da duyar" sözünü hatırlatan Şahin'in mesajında, "Değerli Hemşehrilerim, Büyük Türk-İslam Mutasavvıfı Hazreti Mevlana'nın 745'inci Uluslararası Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arüs'un ülkemizin, tüm insanlığın birlik ve beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını temenni ediyorum" denildi. - GAZİANTEP