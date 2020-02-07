Fatma Şahin'den gazilik günü mesajı

07.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:23

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Şubat Antep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99'uncu yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Şahin mesajında, "Ecdadın gösterdiği mücadeledeki direniş örneği, şehrin şanlı tarihine 'Gazilik' unvanı kazandırdı. Ulusal Kurtuluş Savaşı tarihimizde vatan, millet sevgisinden ve özgür yaşama isteğinden başka silahları olmayan, hürriyet yolunda ölüme göze alan, atalarımızın kararlığı, çabası ve cesaretiyle başladı. Antep'in Gazi olma serüveni" dedi.



'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancı ile açlık ve yokluk içindeki şehrin, 11 ay boyunca 6 bin 317 şehit verdiğini aktaran Fatma Şahin, "Binlerce kahramanla vatanseverliği bütün dünyaya kanıtladı. Ülkenin birçok noktasında süren mücadelede Gaziantep'imizin direnişi adeta ikinci bir Çanakkale Harbi olarak tarihte yerini aldı. Bu bütün dünyaya örnek gösterilecek kahramanlık hikayesi tam bağımsızlığa giden bu zorlu yolda yaptığı katkı sayesinde 'Gazilik' unvanını kente kazandırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar' sözleriyle tarihin tozlu sayfalarına adını altın harflerle yazdıran Antep, 8 Şubat 1921 tarihinde, Kurtuluş Savaşı henüz devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunla, "Gazilik" unvanını aldı. Bu nedenle Antep direnişinin her zaman bizlere örnek olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlara fırsat vermemek gerektiğinin de altını çizen Şahin, "El ele, gönül gönüle kenetlenmek için atalarımızın yıllar önce başardığı bu direniş gibi örnekleri daima hatırlamalıyız ve hatırlatmalıyız. Tarihimiz bugün bizim rehberimiz olmalıdır. Gaziantep'in kurtuluş mücadelesini unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemiz üzerine oynanan oyunlara, yapılan planlara geçit vermeyeceğiz. Bize bırakılan mirasa sahip çıkarak, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı ilelebet bu topraklar üzerinde dalgalandıracağız. Bu onura erişmemizde tek şehir olmamızı sağlayan atalarımızla, dedelerimizle, kahramanlarımızla bir Gaziantepli olarak gurur ve onur duyuyorum. Antep'ten Gaziantep'e yolculuğumuzun nihayetinde, şehrimize 'Gazilik' unvanı verilişinin 99'uncu yıldönümünde aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, Antep'in tüm gücüyle direnen fedakar ve cefakar halkını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, sizleri içten duygularımla selamlıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA