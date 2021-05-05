Fatma Şahin'den Gaziantep şehir genelindeki çiçekçi esnafına destek!

Fatma Şahin, tam kapanma çerçevesinde Gaziantep genelindeki bütün çiçekçilere destek oldu. Hazırlanan buketler de 65 yaş ve üzeri kadınlara Anneler Günü dolayısıyla dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla İçişleri Bakanlığınca alınan 17 günlük tam kapanma kararının ardından esnaf ve çalışanlar için müjdelediği 10 milyon Türk lirası nakdi yardım kapsamında çiçekçileri unutmadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Botanik Bahçesi'nde çiçekçilerden alınan buketler toplandı. Çiçeklerin üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in mesajının da olduğu buketler hazırlanarak dağıtıma hazır hale getirildi. 90 firmadan alınan buketler, binlerce 65 yaş ve üzeri kadına Anneler Günü öncesi hediye edildi.

ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEKÇİLERİ YÖNELİK EKONOMİK DESTEK SEVİNDİRDİ

Gaziantep Fotoğraflar ve Çiçekçiler Odası Başkanı Mehmet Ebçem ekonomik destek kapsamında şunları aktardı: "Her şeyden önce Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim. Bizim bu dar günlerimizde hele ki 17 günlük tam kapanma sürecinde Anneler Günü dolayısıyla çok yoğun çalışacağımız bir dönemde bize destek oldu. Gaziantep'te bulunan bütün çiçekçilerden çiçek alarak Anneler Günü münasebetiyle vatandaşa dağıtacağının sözünü verdi. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin çiçekçileri pandemi sürecinde unutmadan gerçekleştirdiği bu çalışma dolayısıyla esnafta unutulmadığını fark etti."

DESTEKTEN ESNAF MEMNUN!

Gaziantep Fotoğraflar ve Çiçekçiler Odası İkinci Başkanı Cuma Çelik ise şunları söyledi: "17 günlük kapanma sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Gaziantep genelindeki tüm çiçekçilerle ilgili bir yardımı oldu. Tam kapanma nedeniyle elimizde kalan çiçeklerimizi Başkanımız Fatma Şahin alarak vatandaşlara dağıtacağını söyledi. Bizim esnaf olarak da bu çalışma iyi bir karşılık buldu. Esnafımızın Başkan Fatma Şahin'in yapmış olduğu yardımdan mutlu olduğunu söyleyebilirim. Dönüşler şimdiye kadar hep olumlu yönde oldu."

65 YAŞ ÜSTÜ ANNELERDEN BAŞKAN ŞAHİN'E TEŞEKKÜR!

65 yaş üstü Emine Durgun, Sarıgüllük Mahallesi'nde oturduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e bizlere gönderdiği çiçekler için teşekkür ederim. Kızlarım şehir dışında kızlarımın yerine bu yılki Anneler Günü hediyesini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den aldım. Böylesine güzel çalışmaların devamlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Şükriye Aylan Seheroğlu da Anneler günü münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e düşüncelerinden dolayı teşekkürlerini ifade ederek, "Moralimiz yerine geldi. Yaşımız gereği salgından dolayı dışarı da çıkamıyoruz. Belediye ekiplerini bu nedenle ellerinde çiçeklerle bizleri karşılaması bizleri ayrı mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler