Fatma Şahin'den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, mesajında demokrasi ile yönetilen ülkelerde her zaman tarafsız ve özgür basının bulunması gerektiğine vurgu yaptı.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında insanın doğasında var olan öğrenme ve bilgi edinme ihtiyacının basın müessesini doğurduğunu vurgulayarak, "Bilgi edinme ve öğrenme insanoğlunun ihtiyaç duyduğu olmazsa olmaz bir gereksinim. İnsan çevresinde ve dünyada olup bitenleri öğrenmek ve öğrendiklerini de başkalarıyla paylaşmak ihtiyacındadır. Bu hepimizin doğasında var. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde bugün kitle iletişim araçları aracılığı ile yayın yapan bir basın, bir medya müessesesi doğmuştur. Zaman içinde gelişen basın, daha geniş adıyla medya, gelişmiş demokrasilerde önemli bir kamusal güç haline gelmiş ve toplumun geniş kesimlerini etkileyebilme ve yönlendirebilme vasıflarını kazanmıştır" ifadelerini kullandı. Bugün dördüncü kuvvet olarak tanımlanan medyanın geçmişe göre önemiyle birlikte sorumluluğunun da arttığının altını çizen Şahin, mesajında, "İçinde bulunduğumuz bilişim çağı ise kitle iletişim araçlarına çeşitlilik getirerek haber ve bilgi akışına hız kazandırmıştır. Artık bir tık ile habere ulaşabilmek mümkün hale gelmiştir. Şüphesiz böyle bir ortamda hem basın yayın kuruluşlarının hem de basın çalışanlarının sorumlulukları da artmıştır. Bu sorumlulukların en başta geleni ise kuşkusuz kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesidir" ifadelerine de yer verdi.

İfade özgürlüğü ve basın hürriyetinin demokrasilerin olmazsa olmaz unsurları olduğunu söyleyen Fatma Şahin'in mesajında, "Basın kuruluşlarımızın özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yaparken; ülke menfaatlerini, kamusal düzeni, toplumsal dinamikleri ve meslek ahlakını ön planda tutarak sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla çalışmaları da son derece önemlidir" denildi.

Toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan basın yayın kuruluşlarını ayakta tutan ve onların işlevlerini yerine getirmesini sağlayan basın mensupları ise bu sektörün isimsiz kahramanları olduğunu belirten Şahin, "Gazetecilik zor bir meslek. Zaman-mekan tanımayan, büyük özveri ve fedakarlık isteyen, yeri geldiğinde sevdiklerinizden, ailenizden çalan meşakkatli ve yıpratıcı bir meslek. Bu mesleğin erbapları her türlü saygıyı ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle görevi başında hayatını kaybeden, mesleğe yıllarını verip ebediyete intikal eden basın emekçilerimizi rahmetle anıyor, bugün haber peşinde koşan tüm gazetecilerimizin de gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP