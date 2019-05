Fatma Şahin'den Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, Birilerinin bu coğrafyada bitmek bilmeyen bir hesabı var, o yüzden kan gözyaşı bitmiyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki gazete, TV ve ajans temsilcilerin onuruna iftar yemeği programı düzenledi. Programda, basın mensupların Ramazan ayını kutlayan Şahin, onlarla tek tek ilgilendi, ayaküstü sohbet etti. Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki (MSM) iftar programda konuşan başkan Fatma Şahin, tüm İslam aeleminin Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olduğunu hatırlatan Şahin, tüm Müslümanlara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

İnsanların yaşadığı coğrafyanın kader olduğunu vurgulayan Fatma Şahin, "Çok güzel bir aydayız, ayların sultanındayız. Ramazan ayının tam ortasındayız. Ramazanda açlığı, yokluğu, yoksulluğu, veren elin alan elden üstün olduğunu, komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışını yüreğimizde hissediyoruz. Ramazan aynı zamanda bir mekteptir, birliğin, kardeşliğin, güzelliğin öğretildiği, kötülüklere kapısını kapattığı önemli bir aydır. On bir ayın sultanı Ramazanın bu manevi ikliminin tüm aylara yayılmasını diliyorum. Hele bu coğrafyada, hele bu bölgede, hele bu şehirde bu çok daha mühim. Kardeşlik hukukunu güçlü bir şekilde tutmamız gerekiyor. İbn-i Haldun, 'coğrafya kaderdir' diyor. Bu coğrafyada daha iri, daha diri olmanın yolunun birlikten ve beraberlikten geçtiğini biliyoruz. Ramazan da tam bunu tesis ediyor" dedi.

"Ortadoğu'da göz yaşı dinmiyor"

Fatma Şahin, Müslüman olmayan ülkelerin Ortadoğu'da gözü olduğuna dikkat çekerek, "Çok zor bir dönemi hep birlikte geçirdik. Bu zor coğrafyada, bu şehre taş üstüne taş koymak için tüm çalışma arkadaşlarımla, 'şehrimiz zarar görmesin' diye çok büyük gayret gösterdik. Taş üzerine taş koymaya çalıştık, taş üzerine taş koymak çok kolay değil. Şartlar olgunlaştığı zaman elbette kolay ama zor şartlarda kardeşlik hukukunu geliştirmemiz gerekiyor, birbirimizi kalbi olarak sevmemiz gerekiyor. Başkasından beklemeden önce kendi kalbimize bakacağız. Parçalamak, ayrıştırmak, kutuplaştırmak çok kolay, asıl olan şey birleştirmektir. Birilerinin bu coğrafyada bitmek bilmeyen bir hesabı var, o yüzden kan gözyaşı bitmiyor. Biz bir Gaziantep modeli oluşturduk, bu model kardeşlik modeli, birbirini kalbi sevme modeli, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun sevgi ve kardeşlik modelini güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu bir Türkiye modeline dönüştürmemiz gerekiyor. 82 milyon insanın üzerine kurulacak bu modelle aşılamayacak engel, gidilemeyecek hiçbir hedef yoktur" şeklinde konuştu.

Tüm basın ve medya kuruluşlarının temsilcilerine destekleri nedeniyle teşekkür eden Fatma Şahin, "Bugüne kadar bu zor süreçte kardeşlik hukukuyla arkamızda durduğunuz için Allah sizlerden razı olsun. Kazanan şehrimiz olacak, hepimiz faniyiz, hayatlar bitecek, makamlar bitecek. Bugün 19 Mayıs, milli mücadelenin üzerinden tam 100 yıl geçti, o gün istiklal ve izmihlal için çıkılan yolculuk olmasaydı bugün rahat bir nefes alamazdık, her şeyin başı inanç, her şeyin başı azim, her şeyin başı mücadeledir. Bu gazi şehir bunun en ağırını yaşadı, atalarımızın verdiği mücadeleyi torunları olarak bizler yarınlara taşıyoruz. Çocuklarımıza bastıkları bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunu anlatmanın yolu; birbirimizi sevmekten geçiyor. Çocuklarımıza daha güzel bir ülke, daha güzel bir şehir bırakmamız gerekiyor. Birbirimize ihtiyacımız var, eğer işin ucundan tutarsak Allah yardım ediyor, rahmetini ve bereketini veriyor, sizlerden bu duyguyu güçlendirerek her işimizi yapmayı sizlerden istirham ediyorum. Bu duyguyu güçlendirirsek, kalpten kalbe giden yol açılıyor" ifadelerini kullandı.

"Her türlü eleştiriye açığız"

Şahin, konuşmasında işin ehline verilmesi taraftarı olduğunu belirterek, kendisine yönelik yapılacak hür türlü eleştirilere de açık olduklarını kaydetti. Başkan Şahin, "Bütün gücümüzle, iyilik, kardeşlik için mücadele ediyoruz. İş yaparken elbette hata da yapabiliriz, yanlışlarımız da olabilir. İnsanız beşeriz, etten kemikten yaratıldık. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ama hepimiz sınav halindeyiz, en az hata yapmak durumundayız. İşi ehline vermek durumundayız, adaletli yönetici olmak durumundayız. Bu sorumluluk insan olmamızın ötesinde bize verilen bir görevdir. Bu konuda azami derecede dikkat etmeye çalışıyoruz. Dost meclisinde söyleyeceğiniz her türlü eleştiriye açık olduğumuzu ifade ekmek istiyorum. 'Birlikte gelin düzeltelim' dediğinizde her şeye açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 'Biz yaptık oldu' anlayışından daha çok 'gelin birlikte yapalım, gelin birlikte güzelleştirelim, gelin birlikte bu güzelliği paylaşalım' dediğiniz anlayış, bizim medeniyet anlayışımızdır. 31 Mart'tan sonra yeni bir dönem başladı, önümüzde koca bir 5 yıl var. Sayılı gün çabuk geçer, cumhuriyetin 100'üncü yılı 2023 yarın. Çok hedefimiz var, partiniz ne olursa olsun, yaşam şekliniz ne olursa olsun, 2023'de Türkiye ekonomisinin Dünya'nın 10'uncu ekonomisi olması için bir ortak hedefimiz var, hepimizi heyecanlandırıyor, ancak bu hedefe ulaşmamız için her türlü engel var. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önünde de çok engel vardı, nasıl aştılar, nasıl inandılar, nasıl başardılar? O yüzden korkaklar zafer anıtı dikemezler, sizlerle birlikte bu şehrin güzelliğinin zafer anıtını dikelim, kardeşliğin zafer anıtını dikelim, basın mensuplarının sorunları sorunlarımız, çareniz çaremiz, geleceğiniz geleceğimiz diyerek zaferimizi hep birlikte müjdeleyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, yenilen yemek ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA