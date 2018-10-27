Fatma Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhuriyetin kuruluş destanının, "Ya istiklal, ya izmihlal' tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin, namus, vatan, bayrak ve hürriyet için neleri göze alabileceğinin en açık ispatı olduğunu bildirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Fatma Şahin, "Cumhuriyetimizin 95 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren bir dönemdir. Cumhuriyet, tüm imkansızlıklara ve zorluklara karşı Gazi Mustafa Kemal liderliğinde yürütülen destansı bir mücadelenin eseridir. Milletimiz, hürriyeti, ülkesi ve bayrağına asla gölge düşürmeyeceğini, asla boyunduruk kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm Dünya'ya 95 yıl önce ilan etmiştir" ifadelerini kullandı. Her safhası zorlu mücadelelerle dolu olan Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasıyla ilan edilen Cumhuriyet'in tam bağımsızlığın güvencesi olduğuna vurgu yapan Şahin, kadınıyla, erkeğiyle, tüyü bitmemiş yetimiyle tüm milletin tek yürek, tek bilek olarak yazdığı bu kurtuluş destanının aslında büyük fedakarlıklar ve kahramanlıkların öyküsü olduğunu kaydetti. Şahin, kutlama mesajının devamında, "Tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışıyla kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin ebedi varlığı ile ilelebet devam edecektir. Bu günlerin sorumluları olarak bizler, 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal'in veciz bir şekilde ifade ettiği, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak zorundayız. Bu yolda yürürken milli değerlerimizden ödün vermemek ve bu değerleri yarınlara sağlam olarak teslim etmekle görevliyiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve Dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağıdır. Bağımsızlık, karakteri olan böyle necip, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyoruz. Bu sebeple, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için milli değerlerle bilim ve aklın üstünlüğünü benimsemek, tarihimizi çok iyi bilmek zorundayız. Ecdadımızın mirasına sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak için milletimizin her bir ferdinin bugün de aynı ruh ve kararlılığa, aynı özveriye sahip olduğuna inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, hemşehrilerimin ve tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP