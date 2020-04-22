Fatma Şahin'den 23 Nisan mesajı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını, tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birini oluşturduğunu söyledi.

Şahin, "Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan en önemli süreçlerden birine tanıklık ediyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle kendimizi izole edip halk sağlığı uzmanlarının 'evde kal' çağrısına uygun hareket etmeliyiz. Özellikle geleceğimizin mirası olacak çocuklarımız için enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kalmamamız gerekiyor. Bu noktada ebeveynlere ve aile büyüklerine önemli sorumluluklar düşüyor" dedi.

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu anlamlı günü Çocuk Bayramı olarak ilan etmesi, tarihimizin bize bıraktığı en önemli miraslardandır" diyen Şahin, "Çocuklar bizim geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız. Pırıl pırıl, umut dolu gözleriyle, dünyaya bakan güzel çocuklar. Sizlerin, o saf ve masum bakış açıları ile dünya çok daha güzel. Bizler dünün çocukları olarak bugünü yaşıyor, bu cennet vatan için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de bu günün çocukları olarak yarınları yaşayıp yaşatacak, bu bayrağın dalgalanmasını sağlayacaksınız. Sevgiyi, barışı, hak ve adaleti kendine şiar edinmiş bu milletin mirasçıları olarak geleceğimiz sizlere emanettir" şeklinde konuştu.

Şahin, "Bu duygu ve düşünceyle demokrasi ruhunun aydınlattığı yolda, barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşanan bir dünya bırakma temennisiyle bütün çocukların 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sevgiyle gözlerinden öpüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA