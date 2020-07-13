Fatma Şahin, Charlize Theron'a baklava gönderip, kente davet etti
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Fatma Şahin, Charlize Theron'a baklava gönderip, kente davet etti

DÜNYACA ünlü aktris Charlize Theron'un, dijital bir platformda yayınlanacak yeni filmi 'The Old Guard' filminde baklava yeme sahnesini paylaşması Gaziantep'teki baklava ustalarını sevindirdi.

Fatma Şahin, Charlize Theron'a baklava gönderip, kente davet etti
13.07.2020 16:34 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:41

DÜNYACA ünlü aktris Charlize Theron'un, dijital bir platformda yayınlanacak yeni filmi 'The Old Guard' filminde baklava yeme sahnesini paylaşması Gaziantep'teki baklava ustalarını sevindirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ünlü yıldızı sosyal medya üzerinden kente davet etti.

Ünlü Hollywood yıldızı Charlize Theron, dijital platformda yayınlanacak filmi yeni filmi The Old Guard'da baklava yediği sahneyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Tattığım en iyi şey. Gaziantep'te en iyisine sahip olduklarını duydum…" dedi. Paylaşım kısa sürede Gaziantep'te binlerce kişi tarafından beğenildi. Gaziantepli baklavacıları heyecanlandıran paylaşımın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kendi sosyal medya hesabı üzerinden ünlü yıldızı Gaziantep'e davet etti. Başkan Şahin paylaşımında, "Öyle bir tane tatmakla baklavanın lezzetine varılmaz, biliyorsunuz. #CharlizeTheron'a baklava gönderiyor ve Gaziantep'e davet ediyoruz. Alsın arkadaşlarını gelsin, UNESCO tescilli yemeklerimizi de yesin. Dear @CharlizeAfrica, we invite you Gaziantep to taste best baklava ever" ifadelerini kullandı.Kentteki hem vatandaşlar hem de baklavacılar ise Başkan Şahin'e destek vererek ünlü yıldızı kente davet etti.


Kaynak: DHA

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