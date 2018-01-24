Fatma Şahin: "Bölgede Çok Yoğun Bir Şekilde Göçün Yıllardır Getirdiği Yükü Hep Birlikte...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye savaşı sonrası Gaziantep şehrine yapılan göçü anlattığı Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında, "Bölgede çok yoğun bir şekilde göçün yıllardır getirdiği yükü hep birlikte kaldırıyoruz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuştu. Şahin, Suriye savaşı sonrası Gaziantep şehrine yapılan göçü ve sorunlarını anlattı. Belediye olarak 7 yıldır büyük çalışmalara imza attıklarını anlatan Fatma Şahin, belediye olarak Suriyeli mültecileri dışlamak yerine onlara sahip çıkarak onları topluma entegre ettiklerinin altını çizdi.

"Bugün dünyanın en önemli konusu üzerine, bir Gaziantep modelini sizlerle paylaşmak ve çözüm odaklı olan bu komisyon üyeleriyle nasıl daha kısa sürede göçün yönetilmesi gerektiğiyle ilgili görüş önerilerinizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayım" diyerek konuşmasına başlayan Şahin, Gaziantep'i tanıtarak, "Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan kültür ve medeniyet anlamında antik kentleriyle gastronomisiyle dünyanın en eski medeniyetlerinden olan bir şehirden geliyorum" ifadelerini kullandı.

"Göçün yıllardır getirdiği yükü kaldırıyoruz"

"İnsani ve vicdani olarak biz ne yapmalıyız" sorusuyla sorunları çözmeye çalıştıklarının altını çizen Şahin, "Biliyorsunuz, Türkiye'nin açık kapı politikası, yanımızdaki komşularımıza empati yaparak, insani ve vicdani olarak nasıl bu süreci en az zararla yönetebiliriz diye baktığımız yedi yılımızda, rakamlarda durumu anlatmak istiyorum. Ülkemizin üzerindeki yükü, ağırlığı bu rakamlar çok net bir şekilde ifade ediyor. Bu rakamlarda, özellikle dünyadaki duruma baktığımız zaman ne kadar çok ağır bir yükü yıllardır taşıdığımızı ve bunu taşımak için de nasıl bir politika yönettiğimizi size anlatmak istiyorum. Tabi, ülkemiz haritasına baktığınız zaman, en büyük yük, şu an benim geldiğim şehir başta olmak üzere, bölgede çok yoğun bir şekilde göçün yıllardır getirdiği yükü hep birlikte kaldırıyoruz" diye konuştu.

"Rakamlar yerine getirilmeli"

Suriyeli mülteciler için yapılan işlere ayrılan bütçenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Şahin, "Özellikle Avrupa Birliği'yle yapılan anlaşmanın, sözleşmenin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini. Acil bir şekilde bu rakamların, söz verilen rakamların yerine getirilmesi gerektiğini paylaşmak istiyorum. Çünkü sürdürebilirlik açısından bugün bu mümkün değil ve bir an önce herkesin kendi sorumluluğunu ve yükümlülüğünü yerine getirmesini gerektiren bir tablo ile karşı karşıyayız" diyerek önemli bir konuya vurgu yaptı.

"Okul açmak zorunda kaldık"

"Gaziantep burada ne yaptı" sorusunu sorarak önemli bir konuya daha dikkat çeken Başkan Şahin, "Biz önce bu meseleyi hemen hızlı bir şekilde, Aile ve Sosyal Bakanlığı tecrübemle de dünyadaki göç politikaları nelerdir, entegrasyon ve sosyal uyum nasıl sağlanmalıdır gibi bir acil eylem planı çıkardık. Acil eylem planıyla beraber orta ve uzun vade planlamasını yaptık. Buradaki temel felsefemiz, birlikte yaşam, birlikte çalışmak, birlikte eğitim, hayatı birlikte paylaşmak üzerine bir model koyduk. Bizim ülkemizde belediyelerin okulları yoktu ama Gaziantep belediyesi olarak okul açmak zorunda kaldık çünkü yetim kalan çocuklardan oluşan bir nesli kaybetmemek üzere o okulu açtık. Bu çocuklar belki bir terör örgütü olan DEAŞ'ın veya PKK'nın bir üyesi olarak karşımıza çıkacaklardı" şeklinde konuştu.

"Çocuk çok önemli"

Eğitim ve çocukların sorunlarını ele alan Başkan Şahin, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ayrıca eğitim politikalarıyla birlikte bir merkez açtık. Bu merkezde araştırma yaptık ve neye ihtiyaçları var? Bu ihtiyaçları giderirken, bizim kendi halkımızın ihtiyaçlarını nasıl entegre etmeliyiz? ve bu alanda nasıl bir çalışma modeli oluşturmalıyız? Göçle gelen kişilerin şehirlere uyumlarını nasıl sağlamalıyız? Gibi konuları hızlı bir şekilde oluşturmaya çalıştık. Özellikle Gaziantep belediyesi olarak açtığımız bütün kurslarımıza hemen Suriyeli mülteci kadınları ve çocukları dahil ettik. Çünkü eğer bunları dışlamış olsaydık, bu gettolaşmayı, radikalizmi, ırkçılığı ve terörizmin altyapısını oluşturacaktık. O yüzden birlikte yaşam modelini önce belediyenin sosyal destek sisteminde bütün herkesi içine dahil edecek şekilde aldık. Onların dil öğrenme ihtiyacıyla beraber destek edinme, işgücüne katılmak için gerekli altyapıyı sağlamak, onları insani olarak da güçlendirmek politikalarını çok hızlı bir şekilde oluşturduk. Çocuk çok önemli. Avrupa Birliği'nin kuruluş felsefesidir çocuk hakkı, engelli hakkı, kadın hakkı. Bu kuruluş felsefesi yalnızca Avrupa kıtası için değildir. Avrupa'da doğan bir çocuk için ne düşünüyorsa Parlamento, Asya'daki ya da Ortadoğu'daki bir çocuk için de aynı bakış açısını hissettiği zaman bu sorunları çok daha hızlı bir şekilde çözecektir."

Eğitim sorunu

Brüksel nüfusunun yarısını Gaziantep'te yedi yıldan bu yana misafir ettiklerini hatırlatan Başkan Şahin, "Bu daha fazla konut, daha fazla yeşil alan, daha fazla ulaşım, daha fazla sosyal destek anlamına geliyor. O yüzden bizim sorunlarımıza baktığınız zaman çok ciddi bir şekilde alt yapı sorunumuz olduğu görülüyor. Barınma sorunumuz var ki kiralar durmadan yükseliyor. Eğitimle ilgili sizlere bir rakam vermek istiyorum. Ben başkan olduğumda şehirde 107 bin 18 yaş altı çocuk vardı. Bu çocukların yalnızca 3 bini eğitim hayatındaydı. Yaptığımız çalışmalarla Milli Eğitim Bakanlığı'yla yaptığımız çalışmalarla kendi okullarımızı Suriyeli çocuklara açmakla 4 yılın sonunda, yüzde 67'ye, yani 3 binden 67 bine çıkardık rakamları" diye ekledi.

Suriyeliler arasında işsizliğin de büyük bir sorun olduğunu ve sorunu aşmak üzere bir kota sistemini geliştirdiklerini ifade eden Şahin, bunun yanı sıra su sorununun da önemli bir sorun olduğunu belirtti ve şu anda Türkiye'nin en önemli su projesinin Gaziantep'te hayata geçirildiğini söyledi. - BRÜKSEL