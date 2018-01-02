Fatma Şahin Beykent Bölgesi Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'yla birlikte Beykent Bölgesi muhtarları ve mahalle sakinleriyle toplandı. Toplantıda, bölgeye yapılan altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal projeler değerlendirildi.



Gazi şehirde yeni yerleşim alanlarına yönelik çalışmaları yerinde incelemek ve bölge halkının fikirlerini almak için bir an olsun sahadan ayrılmayan Fatma Şahin, vatandaşların taleplerini almayı ihmal etmiyor. Son yıllarda hızla gelişen bölgeler arasında yerini alan Beykent'te muhtarlarla bir araya gelen Şahin, yapımı devam eden çalışmalardaki eksiklikleri onlara sordu, istişare kültürünü en iyi şekilde yansıttı. İstişare etmeyi demokrasinin yapı taşı olarak gördüğünü bildiren Şahin, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ile, Beykent Bölgesi muhtarları ve mahalle sakinlerimizle yapılan çalışmalar üzerine istişare ettik, altyapı ve üst yapı yatırımlarımızı, sosyal projelerimizi değerlendirdik. Bizim göremediğimiz bölge halkının gördüğü eksiklikler varsa onu öğrendik. İstişare etmeyi çok önemsiyorum, muhtarlarımız ve bölge halkı bizi çok iyi ağırladılar, bu kenti hep birlikte geliştireceğiz" diye konuştu - GAZİANTEP