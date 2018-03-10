Fatma Şahin, Başkan Kocamaz'ı Ziyaret Etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kocamaz, Mersin'in son 40 yılda nüfusu 30 kat artmış bir şehir olduğunu belirterek, "Her taraftan insanlar buraya gelmiş ve böyle olunca da ister istemez insanların birlikteliği çok kolay olmuyor. Ben her konuşmamda da dünya görüşümüz, inançlarımız, kökenimiz ayrı olabilir diye bahsediyorum. Ama hepimiz Mersin'de yaşıyoruz. Mersin'de yaşıyorsak bir ortak paydamız var" dedi.

"Denizin olduğu yerde hayat var"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Mersin bizim için çok önemli bir kent. Özellikle Gaziantep açısından çok önemli. Ekonomi ve sanayi alt yapımızda liman ile ithalat ve ihracatımızın en önemli alanı. O yüzden Mersin'de her yönden çok ciddi iş birliği içerisindeyiz. Allah kolaylık versin sizlere de. Denizin olduğu yerde hayat var. İhracat ve ithalat hep buranın üzerinden yapılıyor. O yüzden bütün çalışan arkadaşlarımızla sürekli buradayız. Bir de tabi bizim şehrimiz deniz kültürüne çok alışık. Hafta sonu Gaziantepli hemşerilerimizin bir çoğu burada. Öyle de bir karşılıklı uyum var iki şehir arasında" diye konuştu. - MERSİN