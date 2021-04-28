Fatma Şahin, Araban sarımsağının başlayan hasatına katıldı

Sarımsakla yapılan birçok yemeğin de tanıtıldığı hasatta konuşan Başkan Fatma Şahin, kurum olarak birçok desteğin veriliğini söyleyerek, "Bütün dünyaya şifayı Araban'dan dağıtacağız" dedi.

Gastronomi dalında 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına giren Gaziantep Mutfağı eşsiz lezzetleriyle ulusal ve uluslararası alanda adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını döneminde bilim insanlarının sarımsağı bağışıklık sistemi için önemli olarak göstermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi coğrafi işaretli Araban sarımsağının üretimi ve tanıtımı için yürütülen çalışmaları hızlandırdı. Üretimin yüzde 50 arttığı, Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının 3'de 1'ni karşılayan Araban Ovası'nda başlayan sarımsak hasatına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de katıldı. Çiftçilerle beraber ürünleri hasat eden Şahin, sonrasında masanın başına geçti, sarımsakla yapılan coğrafi işaret almış Antep Şiveydizi, Gaziantep Sarımsak Aşı ve Gaziantep Sarımsak Kebabı'nın yapılışını basın mensuplarına Mutfak Sanatları Merkezi koordinatörü ve şefi Doğa Çitçi ile beraber anlattı. Hasatta açıklama yapan Başkan Fatma Şahin, kurum olarak soğuk hava depo desteğini, yenilenebilir enerjiyi kullanarak sulama yapılması, uygun maliyette sarımsak üretimi, tüketimi arttırmayı ve yeni pazarlar için destekleri arttırarak sürdürklerini vurgulayarak, "Çok üretim yapacağız ve tanıtacağız. Bütün dünyaya şifayı Araban'dan dağıtacağız" diye konuştu.

Gaziantep Mutfağına ait yemeklerin özel lezzet kaynaklarından biri sayılan Araban sarımsağı, diğer sarımsaklara kıyasla daha fazla aromatik bileşenlere sahip olmasının yanı sıra diş ve kabuk yapısıyla farklılığını belirginleştiriyor. Diğer sarımsaklara kıyasla ekim ile hasat arasında zamanın fazla olması, Araban sarımsağının olgunlaşmasına daha fazla imkân sunuyor.

ŞAHİN: GAZİANTEP ARABAN SARIMSAĞI SAYESİNDE ŞİFANIN DA BAŞKENTİ OLACAK

Araban Ovası'nda yapılan hasatta açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hasatın bu dönem bereketli olduğunu, ovaya girildiğinde özel bir kokunun karşıladığını belirterek, "Koku, şifanın, lezzetin, Araban'ın kokusu. Bereketli Hilal'in, Mezopotamya'nın kokusu. Bu koku bize, ekonomi, gelir, istihdam getiriyor. Bunun için buradayız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılında Tarım Daire Başkanlığı'nı kurarak burası ile ilgili neler yapılması gerektiğini çalıştık. Burada sertifikalı buğday çok önemli buğday çeşidini çoğaltmamız gerekiyordu. Bu konuda ortak çalışmalar yaparak bereketi arttırdık. Nohut çok önemliydi. Daha fazla üretilmesi için destek verdik. Ama bu dönemde arkadaşlarımızla oturup çalıştık ve genel desteğin dışında hangi bölgenin hangi ürünü öne çıkıyor biz gücümüzü birleştirerek kümeleştirelim dedik. Bizim daha öncesinde pamuğumuz beyaz altındı yeni beyaz altımız sarımsağımız oldu. Araban sarımsağının aroması çok farklı, raf ömrü çok uzun. Araban sarımsağının kalitesi etkili bu konuda. Mevcut özellik kullanım oranını ve çeşitliliği arttırıyor. Sarımsak dişinin büyüklüğü ve çeşitliliği bu ürünü dünyanın en kaliteli sarımsağı haline getiriyor. Bu yüzden bize düşen daha fazla üretmek. Daha fazla nasıl üretiriz dediğimizde birliği, kooperatifi kurduk. Daha fazla üretim için maliyetin düşmesi gerek. Maliyetin azaltılması için ise enerji ile ilgili yatırımlar yapıyoruz. Sulanabilir arazide güneş enerjisinin kullanılmasını amaçlıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak GAP ile ortak çalışarak depolama için yeni yatırımlar oluşturdu. Daha öncesinde kiraz için yaptığımızı şimdi sarımsak için yapacağız. İşlemek için de ayrı çalışıyoruz. Sarımsağın türevleri katma değer sağlayarak birim fiyatı bir anda 10 katına çıkıyor. Coğrafi işareti hızlı bir şekilde aldık. Baklava Avrupa Coğrafi İşareti'ni alan ilk üründü Türkiye'de. Şu anda sarımsak için de başvurduk. Çünkü Avrupa pazarında ciddi bir talep var. Bu da bir network oluşturacak. Birçok yemeğimiz şifadır. Birçok coğrafi işaretli ürünümüz şifadır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için sarımsağı anahtar olarak gösteriliyor. Pandemiden kurtulmanın yolu daha fazla Araban Sarımsağı yemek, yapılan yemekleri tüketmektir. Lezzetin Başkenti Gaziantep Araban sarımsağı sayesinde şifanın da başkenti olacak" dedi.

BİR BEBEK GİBİ 9 AY EMEK VERİYORUZ

Başkan Şahin, konuşmasının devamında Araban'ın Türkiye sarımsak ihtiyacının 3'de birini karşıladığını hatırlatarak, "Bizim çok güzel bir sözümüz var. 'Tarlada izi olmayanın hasatta yüzü olmaz' diye. Bizim izimiz var tarlada bugünde haşatımıza geldik. Araban sarımsağının aroması diğer sarımsaklara göre fark ettiriyor. Büyüklük, diş yapısı ve kalitesiyle çok özel bir sarımsak. Coğrafi işaretini hızlı bir şekilde aldık. İçerisinde çinko, magnezyum en önemli minareller. Bütün bilim dünyası koronaya karşı bağışıklık sistemi kuvvetlendirmek için sarımsak diyor. Çok üretip, bütün dünyaya satmamız gerekiyor. Ne kadar büyük bir istihdam, lezzet, şifa olduğunu bütün dünyaya göstermek lazım. Şu anda geçen yıla göre hasılat yüzde 50 arttı. Araban'da bulunan her ev sarımsak sayesinde ekonomisini güçlendiriyor. Araban sarımsağında diğer sarımsaktan ayıran en önemli detaylardan birisi diğerlerinin ekim biçim arası 5 ay sürerken, Araban sarımsağının ki ise 9 ay bir bebek gibi ekilerek aşama aşama geliyor. Bu bebek için çok emek sarf ediliyor" diye konuştu.

DOĞRU: TARIMLA VATANDAŞIN EKONOMİK REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTECEĞİZ

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise yaptığı konuşmada ilçenin Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekle tarımsal üretimin merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyerek, "Tarımsal ürünlerin katma değer katılarak gelir elde edilmesi çok önemli. Bu anlamda 1 ay içerisinde yeni bir kooperatif kuracağız. Bu kooperatifi belediye kadar çok önemsiyorum. Bu anlamda yetiştirip, üretim kalitesini yükselterek tarımda makinalaşmamız gerekiyor. Bu bakımdan üreticiden aldığımız ürünleri direkt pazara arz edeceğiz. Bağlantılarımızı önceden hazırlayacağız. Sarımsak hasatı başlamadan anlaşmaları yapılarak ihtiyacı belirleyeceğiz. Fazla üretimde fiyata zararı dolaylı olarak çiftçiye zarar verecek. İlçedeki vatandaşlara büyük bir katkı sağlayacak. Tarımla vatandaşın ekonomik refah seviyesini yükselteceğiz. Pandemi tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi bizlere" diye belirtti.

KARAYILAN: GAZİANTEP İÇİN 'HEP BEREKET, HEP BEREKET' DİYORUZ

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ise gerekli çalışmaları kurumlarla yürüttüklerinin altını çizerek, "Özellikle kooperatifle ve soğuk hava deposu ile ilgili bir çalışma yapılacak. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışmalarıyla sarımsak işleme ve toz elde edilmesi ile ilgili proje hazırlıyoruz. Özellikle Araban ilçemizde gereğini yapacağız. Gaziantep için 'Hep Bereket, hep bereket' diyoruz. Araban Ovası'nda yetişen sarımsak dünyada bir numara" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler