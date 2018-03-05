Fatma Şahin, AK Parti'li Kadınlarla Bir Araya Geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları üyelerinin katılımıyla Mutfak Sanatları Merkezi'nde program düzenlendi.

Şahin, programda yaptığı konuşmada, kadınların toplumun ışığı ve yol göstereni olduğunu belirtti.

Belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, özellikle sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini ifade etti.

Şahin, belediye olarak Yetim Koordinasyon Merkezi ile yetimlere, Gıda Bankası projesiyle binlerce insana dokunduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Gaziantep 2019 yerel seçimlerinde yeni bir destan yazacak. Şehrimize devlet yatırımları arka arkaya geliyor. Düzbağ İçme Suyu Projesi, 1 milyar liralık dev bütçeli bir proje. 50 bin konutluk, 250 bin kişinin yaşayacağı Kuzey Şehir Projesi'ne Ankara ciddi destek veriyor. Genel ve yerel yönetim birleştiği zaman, teşkilat da sımsıkı arkamızda durduğu zaman sandıkları patlatacağız."

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz da AK Parti'li kadınların davasına sımsıkı sarıldığını kaydetti.

Programa AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdullah Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan da katıldı.