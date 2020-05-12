Fatma Şahin ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, görüşme yaptığı ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in "Gelecek olan vatandaşlarımıza Türkiye'ye seyahat yapmalarıyla ilgili tüm şehir ve sınırların güvenli olduğunu söyledik" dediğini aktardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, görüşme yaptığı ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in "Gelecek olan vatandaşlarımıza Türkiye'ye seyahat yapmalarıyla ilgili tüm şehir ve sınırların güvenli olduğunu söyledik" dediğini aktardı.

Şahin, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Doğu ve Güneydoğu turizminin Türkiye için oldukça önemli olduğunu belirten Şahin, ABD'nin sınır illeri olan bazı Doğu ve Güneydoğu kentleri ve çevresine yönelik vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarısının turizme ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Söz konusu uyarının kaldırılmasına yönelik çalışmaların başarılı olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Sayın büyükelçi bize müjdeyi verdi, 'Gelecek olan vatandaşlarımıza Türkiye'ye seyahat yapmalarıyla ilgili tüm şehir ve sınırların güvenli olduğunu, hiçbir engelin kalmadığını söyledik' dedi. Bu pandemi sürecinden sonra benim de başkanlığımda, ABD'den bölgeye bir turizm heyetini getireceğiz. Büyükelçinin yaptığı açıklama şehrimiz ve bölgemiz açısından çok önemli."

Uyarının kaldırılması ve pandemi sürecinin ardından Gaziantep ile bölge turizminin daha çok canlanacağını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Sayın Büyükelçi Satterfield'e Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgenin güvenli hale dönüştüğünü söyledik. ABD'nin kendi vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptığını ve bunun bize büyük zarar verdiğini kendilerine anlattık. Avrupa Birliği'nin uyguladığı buraları yeşil alana alma, Gaziantep'in güvenli gösterildiği modeli ABD'nin de yapması gerektiğini söyledik."

Kaynak: AA