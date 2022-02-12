Son dakika haber... Zincirleme kazada ölen Fatma Sabancı son yolcuğuna uğurlandı

Zincirleme kazada ölen Fatma Sabancı son yolcuğuna uğurlandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Fatma Sabancı son yolculuğunu sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurlandı.

Zeytinli Sanayi kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ilçenin sevilen esnaflarından Fatma Sabancı ikindi namazını müteakip Mahkeme Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. İlçenin sevilen esnaflarından olan Fatma Sabancı'nın cenazesine yoğun katılım oldu. Sevenlerinin gözyaşları ile uğurlanan Sabancı Güre Mahallesinde toprağa defnedildi. Sabancı'nın eşinin de yaklaşık 5 yıl önce güneş enerji sistemi montajı sırasında çatıdan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.