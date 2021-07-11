Fatma öğretmen hayatı resmederken tanıştığı engelli için proje geliştirdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli resim öğretmeni Fatma Özcan, yardıma gittiği bir engellinin hayat hikayesinden yola çıkarak akülü araba ihtiyacı olan engellilerin araçlara rahat ulaşması için Kırşehir Belediyesi ile de proje geliştirdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli resim öğretmeni Fatma Özcan, yardıma gittiği bir engellinin hayat hikayesinden yola çıkarak akülü araba ihtiyacı olan engellilerin araçlara rahat ulaşması için Kırşehir Belediyesi ile de proje geliştirdi.

Korona virüs etkisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında insanların evlerine kapandığı süreçleri değerlendiren resim öğretmeni Fatma Özcan, Sağlık Çalışanları Derneği ve yerel bir internet haber portalının geliştirdiği proje ile ihtiyaç sahibi insanlar ile hayırseverler arasında köprü kurdu. Sohbet ortamında pandeminin etkisinde olan insanlara yardım etme duygusunun geliştiğini aktaran Özcan, "Devlet kurumlarını, iş insanlarını ve gönüllü kişileri de başlattıkları kampanyaya davet ettik. Pandemi sürecinde ise yaklaşık 2 bin aileye destekte bulunduk" dedi. Yardıma gittiği bir engellinin hayat hikayesinden yola çıkarak akülü araba ihtiyacı olan engellilerin araçlara rahat ulaşması için Kırşehir Belediyesi ile de proje geliştiren Özcan ve çalışma arkadaşları, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'na 'mavi kapak' projesini aktararak destek aldı. İş İnsanları ve gönüllülerin destekleri ile aileye uygun olan tekerlekli sandalyenin alındığını belirten ve belediyenin de Kırşehir'de, sosyal tesisler, caddeler ve hastane girişine konulan tanıtım kutuları ile mavi kapak kampanyasına destek verdiğini söyleyen Özcan, "Engelli kardeşimiz için gerekli olan araç temin edildikten sonraki mutluluk bizleri duygulandırdı. Engelliler ve araçlarını yenilemek isteyenler için ne yapalım diye düşünürken kendimizi mavi kapak projesi içerisinde bulduk" diye konuştu.

Kırşehir Belediyesine proje hakkında bilgi vermek ve destek için giden Sağlık Çalışanları Derneği üyeleriyle belediyenin toplum yarına faydalı bir proje ortaya koyduğunu anlatan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise projenin amacının mavi kapaklarla birlikte duyarlılık oluşturup geri dönüşümden faydalanarak engelli kişilere dernek ortaklığında destek sunmak olduğunu ifade etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı