Fatma ninenin duygusal Anneler Günü
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Fatma ninenin duygusal Anneler Günü

Fatma ninenin duygusal Anneler Günü
10.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:24

SİVAS'ta Vefa Sosyal Destek ekipleri hayatında hiç Anneler Günü kutlamayan ve yalnız yaşayan Fatma Şahin'i (90) ziyaret etti.

SİVAS'ta Vefa Sosyal Destek ekipleri hayatında hiç Anneler Günü kutlamayan ve yalnız yaşayan Fatma Şahin'i (90) ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayan Şahin'e çiçek verildi.

Organgazi Mahallesi'nde müstakil evde yalnız yaşayan Fatma Şahin'i Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Genç Kızılay Sivas üyeleri Anneler Günü dolayısıyla ziyaret etti. Koronavirüs nedeniyle evinden çıkamadığını söyleyen Fatma Şahin, hayatında hiç Anneler Günü kutlamadığını belirtti. Ziyaretten dolayı Kızılay görevlilerine teşekkür eden Şahin, duygusal anlar yaşadı. Ziyarette, Şahin'e çiçek verilirken Vali Salih Ayhan tarafından hazırlatılan maske, şampuan ve hijyen seti hediye edildi.

 


Kaynak: DHA

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