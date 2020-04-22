Fatma nine eşten ölüm aylığıyla "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek oldu
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Recep Tayyip Erdoğan, Altuntaş, Bolu, Güncel

Fatma nine eşten ölüm aylığıyla "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek oldu

Bolu'da yaşayan 87 yaşındaki Fatma Altuntaş, vefat eden eşinden dolayı aldığı maaşıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na katkıda bulundu.

22.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:13
Fatma nine eşten ölüm aylığıyla 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu

Bolu'da yaşayan 87 yaşındaki Fatma Altuntaş, vefat eden eşinden dolayı aldığı maaşıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na katkıda bulundu.

Sağlık Mahallesi'nde ikamet eden Altuntaş, Bolu Emniyet Müdürlüğünü arayarak kampanyaya destek olmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri Altuntaş'ın evine gitti.

Altuntaş, polis ekiplerine ölen eşinden dolayı aldığı 2 bin lira tutarındaki maaşıyla kampanyaya destek olmak istediğini belirtti. Bunun üzerine 2 bin lirayı teslim alan ekipler, parayı bankaya yatırarak dekontunu Altuntaş'a teslim etti.

Fatma Altuntaş, yaptığı açıklamada, kampanyaya destek olmak istediğini belirterek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah bu hastalığı başımızdan alsın." dedi.

Altuntaş, kendisine yardımcı olan polis ekiplerini kiraz ve çilekler olgunlaştığında yemeğe davet etti.

Fatma nine eşten ölüm aylığıyla 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu

Kaynak: AA

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