Fatma-Kemal Şallıoğlu Camisi'nde sona doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatma-Kemal Şallıoğlu Camisi'nde sona doğru

Fatma-Kemal Şallıoğlu Camisi'nde sona doğru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi'nde yapımı devam eden Fatma-Kemal Şallıoğlu camisini inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi'nde yapımı devam eden Fatma-Kemal Şallıoğlu camisini inceledi.

Mahallelerdeki ihtiyaca göre projeler üretilip hayata geçtiğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Battalgazi Mahallemizde eski cami vardı, onun yerine büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan bu güzel camimizi inşa ediyoruz. Yanına bir kuran kursu ve şadırvan da yapacağız. Allah nasip ederse 2 ay içerisinde camimiz tamamlanacak. Peyzajını yapacağız. hemen yanı başına Bilgen ailesi ile birlikte bir Kur'an kursu yapıyoruz, başka bir hayırseverimizle de şadırvanımızı yapacağız. Dolayısıyla bu bölge tamamen değişmiş olacak. Bu alan kentsel dönüşüm alanı. 1. Etabı tamamlandı şu anda peyzaj ile birlikte çok güzel bir ortam oluştu. Yoğun kullanılacak camilerden bir tanesi olacak. Çünkü yoğun nüfuslu bir mahalle. Vatandaşlarımızın da bu yönde bir talebi vardı, bizde bu talebi yerine getirmiş olduk. Cenabı Allah İbadetlerini kabul eylesin kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin" dedi. - KAYSERİ

Fatma-Kemal Şallıoğlu Camisi'nde sona doğru
Fatma-Kemal Şallıoğlu Camisi'nde sona doğru
Fatma-Kemal Şallıoğlu Camisi'nde sona doğru
Fatma-Kemal Şallıoğlu Camisi'nde sona doğru
Fatma-Kemal Şallıoğlu Camisi'nde sona doğru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Haydar Akar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatma-Kemal Şallıoğlu Camisi'nde sona doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 10:22:33. #1.14#

title