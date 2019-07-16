Fatma Kaplan Hürriyet kimdir? Fatma Kaplan Hürriyet 15 Temmuz programını neden terketti?

Fatma Kaplan Hürriyet, dün İzmit'te yapılan 15 Temmuz programını terketmesiyle günün en çok konuşulan ismi oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka hitaben bir konuşma yaptı. Konuşması sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesi ve izleyenlerin yuhalaması nedeniyle Fatma Kaplan Hürriyet ve İYİ Partililer programı terketti. Fatma Kaplan Hürriyet, konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yayınlandı. Peki Fatma Kaplan Hürriyet kimdir?

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Mart 1982'de Çerkezköy'de dünyaya geldi. Babasının ismi Şaban, annesinin ismi Nutfiye'dir. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Eğitimine devam ediyor.

Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Barosu'na bağlı serbest Avukat olarak çalıştı. 25. Dönem Kocaeli Milletvekili seçildi. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu. 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip üyesi olarak seçildi. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Batı Trakya Türkleri Derneği, Trakya İlleri Derneği, Makedonya Göçmenleri Derneği, Balkan Türkleri Derneği ve İzmir Cumhuriyetçi Avukatlar Derneği üyesi.

2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İyi Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli birinci sıradan aday gösterilen Hürriyet üçüncü dönemde de TBMM'ye girdi. 27. dönemde de 26. dönemde olduğu gibi TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi olarak seçildi.

2019 Türkiye yerel seçimleri için İzmit Belediye Başkalığı için CHP'den aday gösterildi. Yapılan seçimlerde oyların %49,92 sini alan Hürriyet İzmit belediye başkanı seçilmiş ve 15 Nisan 2019 tarihinde görevine başlamıştır.

İngilizce bilen Fatma Kaplan Hürriyet, evli ve bir çocuk annesidir.