Fatma Hülya Yıldız'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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Fatma Hülya Yıldız'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Fatma Hülya Yıldız'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Fatma Hülya Yıldız'ın (48) katili Mehmet Nevzat Yıldız'a (56) ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Ankara'da eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Fatma Hülya Yıldız'ın (48) katili Mehmet Nevzat Yıldız'a (56) ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada maktulün yakınları ve avukatları katırken, sanık Mehmet Nevzat Yıldız da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Boşanma aşamasında olan Fatma Hülya Yıldız, kocasından aldığı ölüm tehditleri üzerine savcılık tarafından koruma kararı aldırmıştı. Savcılık tarafından verilen koruma kararının yanı sıra eşinden uzaklaştırma kararı olan Mehmet Nevzat Yıldız, kararlara uymayıp eşinin ikamet ettiği eve gidip Fatma Hülya Yıldız'ı vahşice öldürmüştü. Eşinin boğazını kesen katil, ölmeme ihtimaline karşı da kafasına poşet geçirmişti. Olay sonrası kayıplara karışan sanık, birkaç ay sonra İstanbul'da üzerinde taşıdığı sahte kimlikle yakalanmıştı.

Hakkında 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen M. Nevzat Yıldız, eşinin ikametgah kapısını açtırıp zorla içeriye girdiği, olayından ardından kan izlerini sildiği, maktule ait cep telefonunu alarak kaçtığı belirtilerek, 'suç delillerini yok etme', 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarında da 18 yıla kadar hapsi istenmişti. Maktul avukatları mahkeme başkanından mütalaa doğrultusunda hafifletici bir sebep uygulanmadan indirimsiz cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme başkanının vereceği kararın emsal değer taşıyacağını söyleyen avukatlar, ölen kadınların geri gelmeyeceğini ama mahkemenin vereceği kararın da benzer davalara örnek olacağını belirtti.

Sanığın ve sanık avukatının son savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Mehmet Nevzat Yıldız'a 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl ve 'nitelikli hırsızlık' suçundan da 6 yıl hapis cezası verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Fatma Hülya Yıldız'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Haberler
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