Fatma Güneşer İsviçre'den canlı bağlantılarla radyoları sallıyor!
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Fatma Güneşer İsviçre'den canlı bağlantılarla radyoları sallıyor!

Fatma Güneşer İsviçre'den canlı bağlantılarla radyoları sallıyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

İsviçre'de yaşayan başarılı ses sanatçısı ve müzisyen Fatma Güneşer sanat kariyerine geri döndü. 'Kaderimdin' ismini verdiği müzik çalışması ile birlikte İsviçre ile Türkiye arasında müzik köprüsü oluşturdu, başarılı sanatçı; eşi ve yakın çevresinin de yoğun isteği üzerine tekrar dinleyici ile buluşma kararı aldı.

Söz ve bestesi Devrim Güneşer'e ait çalışmada genç müzisyen ve yönetmenlerden oluşan bir ekip ile çalışıldı.Başarılı sanatçı Fatma Güneşer şarkının müzik yapım sürecine online ve kısa seyahatler ile eşlik ettiğini paylaştı.

Sanatçı, toplamda 3 ülkenin müzisyen ve yönetmenleri ile müzik yapım fırsatı elde etti. 'Kaderimdin' şarkısının müzik klibi ise İstanbul'un büyüleyici atmosferinde gerçekleştirildi. Projenin yayınlanması ile yoğun bir döneme girdiklerini ifade eden sanatçı, radyolarda katıldığı canlı yayınlar ve internet yayınları sonrasında karşılaştıkları ilgiden memnun olduklarını paylaştı. Sade ve resimlerinin özenle seçildiği klip çalışmasının yönetmen koltuğunda ise ünlü pop yıldızı Röya'nın yönetmen kardeşi 'İsmail Zade' oturdu. Fatma Güneşer'in yıllar sonra müziğe geri dönmesini İsviçre ve Türkiye'de ki müzisyenler ve sanatçı dostları sevinçle karşıladı. 'Kaderimdin' çalışmasının aranjör koltuğunda ise ödüllü genç müzik prodüktörleri 'Furkan Gülden' ve Emre Altınel yer aldı.

Uzun süredir Türk müzisyenler ile çalışmak istediğini belirten ünlü sanatçı Fatma Güneşer, 'Bunun pendemi döneminde olmasını hayal etmiyorduk ama yine de emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımın büyük bir özveri ile çalıştığını ve iyi ki geri dönmüşüm' dedirttiğini paylaştı. 'Kaderimdin' tüm müzik platformları ve Youtube üzerinde yayınlandı. Kaderindin ilk günde klibi ile yüzbinlerce müzik tutkununa ulaştı. Spotify gibi müzik platformlarında en çok dinlenen listelerin üst sıralarına yerleşmeyi başardı.

Fatma Güneşer çocuk yaşlarda müziğe başlamıştır. Yaşamını İsviçre'de sürdürmektedir. Müzisyen bir aileden gelen başarılı sanatçı ilk sahne deneyimlerini babası ile gerçekleştirmiştir. İsviçre ve Avrupa'nın birçok kentinde enerji dolu sahne performansları gerçekleştiren genç sanatçı aile planlaması sebebi ile müziğe uzun yıllar ara vermiştir. Geçtiğimiz yıllarda eşi Devrim Güneşer'in ve yakın çevresinin talebi üzerine tekrar üretme ve söyleme kararı almıştır. Fatma Güneşer'in seslendirdiği tüm eserlerin söz ve bestecisi eşi Devrim Güneşer'dir. 'Kaderimdin' ismini verdikleri günümüze hitap eden müzik çalışması ile tekrar dinleyici kitlesi ile buluşmaya başlamıştır.

Kaynak: Bültenler

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