Fatma Girik'ten müjdeli haber geldi 'durumu gayet iyi'
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Fatma Girik'ten müjdeli haber geldi 'durumu gayet iyi'

Fatma Girik'ten müjdeli haber geldi 'durumu gayet iyi'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Oyuncunun menajeri Bircan Silan, şu açıklamayı yaptı: "Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastanede. Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü. Şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi." Ünlü oyuncu da "Ben iyiyim" mesajı vermeyi ihmal etmedi.

Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav da birkaç gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dukav'ın yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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