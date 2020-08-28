Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Türk sinemasının efsane isimlerinin başında gelen Fatma Girik'in öldüğü yönündeki iddia gündeme bomba gibi düştü. Sanatçının öz yeğeni yaptığı açıklamada Girik'in hayatta olduğunu belirtirken yanlış haberler için yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik'in öldüğü iddiaları gündeme geldi. Sanatçının hayranları Girik'in sağlık durumunu merak ederken açıklama öz yeğeni Günay Girik'ten geldi. HABERLERİ YALANLADI Twitter hesabından Girik'in ölüm haberleri hakkında açıklama yapan ünlü magazin muhabiri Burhan Akdağ, "Biraz evvel saat 12.00'de Fatma Girik'in yeğeni Günay Girik ile konuştum. Fatma Girik ile ilgili çıkan haberlere çok üzüldüklerini bu tür haberleri yapanlar için kanuni işlemlere başladıklarını söyledi" dedi.