Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
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Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı

Türk sinemasının efsane isimlerinin başında gelen Fatma Girik'in öldüğü yönündeki iddia gündeme bomba gibi düştü. Sanatçının öz yeğeni yaptığı açıklamada Girik'in hayatta olduğunu belirtirken yanlış haberler için yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

28.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:53

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik'in öldüğü iddiaları gündeme geldi. Sanatçının hayranları Girik'in sağlık durumunu merak ederken açıklama öz yeğeni Günay Girik'ten geldi.

HABERLERİ YALANLADI

Twitter hesabından Girik'in ölüm haberleri hakkında açıklama yapan ünlü magazin muhabiri Burhan Akdağ, "Biraz evvel saat 12.00'de Fatma Girik'in yeğeni Günay Girik ile konuştum. Fatma Girik ile ilgili çıkan haberlere çok üzüldüklerini bu tür haberleri yapanlar için kanuni işlemlere başladıklarını söyledi" dedi.

Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Haber Yorumları (3)
ABBAS: ÇAYCI HÜSEYİNLE KARIŞTIRMAYIN FATMA ABLAYI :))))
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FATO ARTİK ÖL GEC BİLE KALDİN: Yegenin Bizde Hakliyiz ölü Konusmaz
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CHAVES: Ölse ne olacak yaşasa nolacak. Tek derdimiz bu mu sanki. Her gün onlarca insan çeşitli hastalıklardan vefat ediyor,bunlara yeterince üzülüyoruz. Ölürse Allah rahmet eyler inşallah. Yaşıyorsa da ömrü hayırlı olsun.
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