İSTANBUL (AA) - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Fatma Girik için taziye mesajları yayımlandı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Hayatını kaybeden Türk sinemasının değerli sanatçısı Fatma Girik'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajında, "Sinemamızın değerli sanatçılarından Fatma Girik'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Asla unutmayacak bir sanat mirası bıraktı. Girik'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Herkesin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da mesajında şunları kaydetti:

"Sinemanın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat dünyamıza baş sağlığı diliyorum."