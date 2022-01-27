Fatma Girik için Şişli Belediyesi'nde tören

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle pazartesi günü hayatını kaybeden sinema sanatçısı Fatma Girik için 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığı Şişli Belediyesi'nde tören düzenlendi. Fatma Girik'in Türk Bayrağına sarılı tabutu Şişli Belediyesi salonuna getirildi. Törene, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Fatma Ahu Turanlı, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, belediye çalışanları ve sevenleri katıldı.

"ŞİŞLİ'YE ÇOK EMEK VERDİ"

"FATMA GİRİK'İN ADININ VERİLDİĞİ KIZ YURDUNU AÇACAKTI"

"KIYMETLİ İSMİ EBEDİYEN YAŞAYACAK"

Yapılan konuşmaların ardından helallik alındı. Daha sonra da ikinci törenin yapılacağı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na götürüldü.

Demirören Haber Ajansı - Güncel