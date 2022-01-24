Fatma Girik için başsağlığı mesajları
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 79 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik için başsağlığı mesajı paylaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 79 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik için başsağlığı mesajı paylaştı.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından Girik'in fotoğrafını paylaşarak, "Sinemamızın unutulmaz filmlerinin büyük oyuncusu Fatma Girik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sinemamızın, sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun." dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu ise, Twitter'daki hesabından, hastanede tedavisi sırasında ziyaret ettiği Fatma Girik ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Sanat ve siyaset dünyamızın usta ismi Fatma Girik'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Topluma ayna tutan eserleriyle ve siyasetteki duruşuyla gönüllerde taht kuran Şişli eski belediye başkanımız Fatma Girik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.İletişim Başkanı Altun da Twitter'daki hesabından, "Sinemanın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından Fatma Girik'in fotoğrafını paylaşarak, "Sinemamızın değerli sanatçılarından Fatma Girik'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Asla unutmayacak bir sanat mirası bıraktı. Fatma Girik'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Herkesin başı sağ olsun" dedi.