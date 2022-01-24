Fatma Girik için başsağlığı mesajları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 79 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik için başsağlığı mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 79 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik için başsağlığı mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından Girik'in fotoğrafını paylaşarak, "Sinemamızın unutulmaz filmlerinin büyük oyuncusu Fatma Girik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sinemamızın, sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından Fatma Girik'in fotoğrafını paylaşarak, "Sinemamızın değerli sanatçılarından Fatma Girik'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Asla unutmayacak bir sanat mirası bıraktı. Fatma Girik'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Herkesin başı sağ olsun" dedi.