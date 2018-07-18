Fatma Girik'e Yıllardır Kâbus Yaşatan Hayranı Yargılanmaya Başladı

şu sözlerle anlattı:

"Gençtim, İstanbul'da nereye gitsem, çalıştığım yerde, gezdiğim yerlerde, 2- 3 yılda bir karşıma çıkıyor, evimin kapısında elinde çiçeklerle bekliyordu. Allah için bir zararı olmadı ama bazen polis elbisesi giyerek beni takip ediyor, hiç beklemediğim bir anda restorandaki yan masada beni izlerken görüyordum. Bana aşıktı, onlarca mektup yazmıştı. Son olarak 2 yıl önce 10 Kasım 2016'da İstanbul'da ameliyat olduğum hastanede odama girdi. Hemşirelere 'Adıyaman'dan geliyorum. 19 saatlik yoldan geldim. Ne olur göreyim. Eski bir hayranıyım' demiş, yanıma kadar gelmiş. Görür görmez onun olduğunu anladım. Çünkü o gözleri, bakışları unutmam mümkün değil. Yakamı bırakmayan bu tacizci hakkında avukatımla dava açtık. Bana yıldırdır kabus yaşatan kişi. Hem acıyorum hem ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün ifademi verdim, yaşadıklarımı tekrar anlattım. Artık gerisini avukatıma bırakıyorum."

- Muğla