Fatma Girik'e müjdeli haber
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Fatma Girik'e müjdeli haber

Usta oyuncu Fatma Girik, korona virüs (Covid-19) salgınının ardından ilk kez evinin kapılarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a açtı.

Fatma Girik'e müjdeli haber
04.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:28

Usta oyuncu Fatma Girik, korona virüs (Covid-19) salgınının ardından ilk kez evinin kapılarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a açtı. Fatma Girik'in sağlık kontrolünü yapan, Ortopedi Doktoru olan Başkan Osman Gürün, Girik'in yaz sonuna tamamen ayağa kalkabileceğini söyledi.

Geçirdiği kalça ameliyatı sonrası Bodrum'daki evinde yaşamını sürdüren usta oyuncu Fatma Girik, korona virüs nedeniyle evine misafir almıyor, dışarı çıkmıyordu. Normalleşme sürecinde rahat bir nefes alan Fatma Girik'in ilk ziyaretçileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu. Başkanlar sosyal mesafeye uygun maskeleri takılı bir şekilde Girik'i ziyaret etti.

Başkan Gürün'den Girik'e tavsiyeler

Oldukça iyi görünen ve yürümesi düzelen Girik'in ortopedi doktoru olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tahlillerini teker teker kontrol etti. Röntgenlerine bakan Gürün, usta sanatçının yürümesinin daha da düzelmesi için tavsiyelerde bulundu.

"İzin belgesi alarak dışarı çıkmam yakışık almaz"

Girik, başkanların kendisini ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunarak sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi. Uymayanların ise sonuçlarına katlanacağını söyleyen Girik, "Yaklaşık 2 aydır evdeyim. Kimseyle görüşmüyorum, kimseyi evime almıyorum. Tüm kurallara uyuyorum. Herkesin de kurallara uymasını istiyorum. Polis ve jandarma ekipleri sağlık durumumdan dolayı izin belgesi alarak yürüyüş yapabileceğimi söyledi. Kimse dışarı çıkamazken ben nasıl çıkayım, olmaz, yakışık almaz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Fatma Girik'i çok iyi gördüğünü belirterek, "Fatma Girik hem sanat hayatında hem kültür ve siyaset hayatında da başarılı olmuş bir insandır. Az biraz rahatsızlığı var. Biz de sık sık ziyaretine geliyoruz. Bir ihtiyacı var mı diye sormaya çalışıyoruz. Sayın Başkanım da gelince daha anlamı oldu. Başkanımız Gürün Fatma Girik'in hastalığıyla ilgili olan bir hekim. Fatma Hanıma da tavsiyelerde bulundu" dedi.

Başkanlarla dans edecek

Fatma Girik'in hastane raporlarını inceleyen Muğla Büyükşehir Başkanı Osman Gürün ise Girik'in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Gürün, Fatma Girik'in yaz sonuna kadar tamamen iyileşebileceğini söyleyerek "Ben bir ortopedist olarak yaşını da göz önüne aldığımda biraz daha bitkin görebileceğimi düşünmüştüm. Gerçekten durumu çok iyi ve gelecekle ilgili umut taşıdığını gördüm. Onun hayatı da hep bir mücadele ile geçti. Sanatsal faaliyetleri de bu ülke için çok önemliydi. Bizim gençlik yıllarımızda kadınlarımız, kızlarımız örnek alırdı. Kırık olan bölgenin filmini göremedim ama bir kalça protezi ve kemik kırığı var. İkisi de arka arkaya olduğu için ikisine de müdahale edilmiş. Havalarında düzelmesiyle basma, yük verme ve hareket etme konusunda fizyoterapi de alıyor. Zaten her durumu takip ediliyor. Ben yaz sonuna kadar önemli ve farklı bir durum olmadığı takdirde aramızda görebileceğimizi düşünüyorum. İyileşip tam yürümeye başladıktan sonra ilk dansını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'la ikinci dansı da benimle yapacağının sözünü aldık" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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