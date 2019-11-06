06.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:26

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı.



Yürüme güçlüğü şikayetiyle Ankara'da iki ay tedavi görerek Bodrum Torba'daki evine dönen 76 yaşındaki ünlü oyuncu Fatma Girik, kardeşi Günay Girik ile birlikte motosiklet gezintisi yaptı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Girik, Torba sahilinde kısa bir tur attıktan sonra evine döndü. - MUĞLA

Kaynak: İHA