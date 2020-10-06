Fatma Girik Bodrum'daki evinden fotoğraf paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatma Girik Bodrum'daki evinden fotoğraf paylaştı

06.10.2020 22:31 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:34
Fatma Girik Bodrum'daki evinden fotoğraf paylaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Fatma Girik evinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Fatma Girik evinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Fatma Girik'in paylaştığı fotoğrafında neşeli hali dikkati çekti.

Evindeki kanepede dinlendiği görülen Girik'in yanında kardeşi Günay Girik ve oyuncu Sinem Karanfil'in de olduğu görüldü.

Sinem Karanfil'in bir sinema filminde de birlikte rol aldığı Girik'e moral ziyareti yaptığı bildirildi. Girik'in sosyal medya hesabından paylaşılan bu fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Esra Erol Hatice Çarpar Bergüzar Korel Seren Serengil
Spor Falcao Tisserand Mbaye Diagne Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatma Girik Bodrum'daki evinden fotoğraf paylaştı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 22:36:33. #1.14#
title