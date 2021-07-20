Fatma Girik, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı

TÜRK sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik (80), göğüs rahatsızlığı şikayetiyle yaşadığı Bodrum'da özel hastaneye kaldırıldı.

TÜRK sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik (80), göğüs rahatsızlığı şikayetiyle yaşadığı Bodrum'da özel hastaneye kaldırıldı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, dün akşam Torba Mahallesi'ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı. Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş