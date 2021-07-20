Fatma Girik, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı
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Fatma Girik, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı

Fatma Girik, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

TÜRK sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik (80), göğüs rahatsızlığı şikayetiyle yaşadığı Bodrum'da özel hastaneye kaldırıldı.

TÜRK sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik (80), göğüs rahatsızlığı şikayetiyle yaşadığı Bodrum'da özel hastaneye kaldırıldı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, dün akşam Torba Mahallesi'ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı. Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.


Fatma Girik, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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