Fatma Girik Bodrum'a veda ediyor
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Fatma Girik Bodrum'a veda ediyor

Fatma Girik Bodrum'a veda ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Türk sinemasının ünlü ismi Fatma Girik, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Türk sinemasının ünlü ismi Fatma Girik, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a yerleşme kararı aldı. Bodrum'dan ayrılmadan önce yakın dostlarını ziyaret eden Girik'in, annesi ve ablası ile birlikte Gayrettepe'deki evlerine yerleşeceği öğrenildi.

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çekmeye başlamıştı. Uzun süredir Torba'da mahallesinde yaşayan Girik, 20 yıldır yaşadığı Bodrum'daki evinin satışa çıkardı. Yürüme güçlüğü çeken usta sanatçının tedavisine İstanbul'da devam edeceği öğrenildi.

"Yakın dostlarını ziyaret etti"

Bodrum'dan ayrılmadan önce yakın dostlarını ziyaret eden Girik, ev sahiplerinin minik bebeğini bir an olsun kucağından indirmedi. Saatlerce bebekle ilgilenen Girik, minik bebeği arabasıyla gezdirmeyi ihmal etmedi.

"Hayatı roman oluyor"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda en büyük hayalinin koşmak olduğunu söyleyen Girik, "Rüyalarımda hep koşuyorum. O eski günlerimi çok özledim" ifadelerini kullanmıştı. Usta oyuncunun hayatını konu alacak bir kitap için menajeri Bircan Usallı Silan'la anlaştığı ve menajerinden kitabın roman türünde olmasını istediği öğrenildi. - MUĞLA

Fatma Girik Bodrum'a veda ediyor
Fatma Girik Bodrum'a veda ediyor
Fatma Girik Bodrum'a veda ediyor
Fatma Girik Bodrum'a veda ediyor
Fatma Girik Bodrum'a veda ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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